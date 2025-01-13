奈良で楽しむ、若草山焼き特別鑑賞ディナープラン｜紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良
奈良県奈良市登大路町に位置する「紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良」では、2025年1月25日（土）に開催される、早春を告げる伝統行事「若草山焼き」を楽しむことができる一夜限りの特別ディナープラン「若草山焼き特別鑑賞ディナープラン」を販売する。
【画像】奈良で伝統行事「若草山焼き」を楽しむ（写真5点）
「若草山焼き」とは、山上古墳の鶯塚に葬る霊魂の慰霊と、奈良全体の防火と世界の人々の平和を祈って行われる奈良県の歴史ある伝統行事のこと。春日大社境内の飛火野で行われる小正月の伝統行事「春日の大とんど」より御神火をもらい受け、若草山に関わりの深い春日大社の神職や興福寺・東大寺の僧侶のほか、奈良奉行所の役人など総勢約40名にもなる人々が参加する。
なお、本プランは吉城園（旧正法院家住宅）主棟の客間にて、食事を愉しみながら鑑賞できるプランとなっており、二組のみの限定で提供される。シャンパンで乾杯しながら山が炎に包まれる神秘的で非日常的な景色を背景に、旬の食材を織り込んだ松花堂弁当とのペアリングを堪能することができる。
日程： 2025年1月25日（土）
開催場所： 奈良公園 若草山一帯
内容：
16:45 御神火奉戴祭（春日大社境内 飛火野）
17:05 聖火行列出発（春日大社境内 飛火野）
17:25 松明点火（水谷茶屋周辺）
17:40 野上神社祭典（若草山参篭 野上神社）
18:15 大花火打ち上げ（若草山一重目山頂）
18:30 山焼き一斉点火（若草山各所）
日時： 2025年1月25日（土）18：00〜20：00
会場： 吉城園主棟（客間）
料金： 1名様 20,000円（消費税・サービス料込）
定数： 2組限定（1組2〜8名様まで）
プラン内容：
・吉城園主棟（客間）での山焼き鑑賞
・松花堂弁当
・乾杯用シャンパン〈ジョセフ ペリエ〉
・ペアリング3種
※ 料金は、１名様あたり、消費税・サービス料15%込の金額です。
※ ソフトドリンクのご用意もございます。
※ プランの予約受付は、7日前までとなります。
【画像】奈良で伝統行事「若草山焼き」を楽しむ（写真5点）
「若草山焼き」とは、山上古墳の鶯塚に葬る霊魂の慰霊と、奈良全体の防火と世界の人々の平和を祈って行われる奈良県の歴史ある伝統行事のこと。春日大社境内の飛火野で行われる小正月の伝統行事「春日の大とんど」より御神火をもらい受け、若草山に関わりの深い春日大社の神職や興福寺・東大寺の僧侶のほか、奈良奉行所の役人など総勢約40名にもなる人々が参加する。
若草山焼き開催概要
日程： 2025年1月25日（土）
開催場所： 奈良公園 若草山一帯
内容：
16:45 御神火奉戴祭（春日大社境内 飛火野）
17:05 聖火行列出発（春日大社境内 飛火野）
17:25 松明点火（水谷茶屋周辺）
17:40 野上神社祭典（若草山参篭 野上神社）
18:15 大花火打ち上げ（若草山一重目山頂）
18:30 山焼き一斉点火（若草山各所）
若草山焼き特別鑑賞ディナープラン概要
日時： 2025年1月25日（土）18：00〜20：00
会場： 吉城園主棟（客間）
料金： 1名様 20,000円（消費税・サービス料込）
定数： 2組限定（1組2〜8名様まで）
プラン内容：
・吉城園主棟（客間）での山焼き鑑賞
・松花堂弁当
・乾杯用シャンパン〈ジョセフ ペリエ〉
・ペアリング3種
※ 料金は、１名様あたり、消費税・サービス料15%込の金額です。
※ ソフトドリンクのご用意もございます。
※ プランの予約受付は、7日前までとなります。