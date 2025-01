BTSのJ-HOPEが3月の新曲リリースを示唆した。「HOPE ON THE STAGE」ソロワールドツアーを発表したばかりのJ-Hopeが、ロサンゼルスのレコーディングスタジオでの映像をインスタグラムで公開。「新しい夢の始まり」を予告した。「新しい音楽が始まる。2025.03.」とキャプションを綴っている。



24年10月に1年半の兵役を終えて以来、J-HOPEにとって初のリリースとなる。



2022年のデビューアルバム『Jack in the Box』に続き、1年前にリリースされたEP『Hope on the Street Vol.1』には、BTSのバンドメイトであるジョングク、LE SSERAFIMのホ・ユンジン、バッド・バニー、ナイル・ロジャースが参加していた。6曲入りの同EPのリリースと共に、J-Hopeのダンスの旅を記録した6部構成のドキュメンタリーも公開され、大阪、パリ、ニューヨーク、ソウル、光州でストリートダンサーと出会う様子が収められていた。



J-Hopeは2月28日にソウルでワールドツアーをキックオフ。日本公演は4月19日と20日のさいたまスーパーアリーナ、5月31日と6月1日の京セラドーム大阪となっている。



(BANG Media International/よろず~ニュース)