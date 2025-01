イギリス国防省が、高周波(電波)のみを使用してドローンを撃墜できる未来型兵器「RFDEW(Radio Frequency Directed Energy Weapon:無線周波数指向性エネルギー兵器)」をテストしていることを明らかにしました。RFDEWは最大1km離れたターゲットを攻撃することができ、1発当たりの推定コストはわずか10ペンス(約20円)に抑えられるそうです。

British soldiers successfully test drone killer radiowave weapon for first time - GOV.UKhttps://www.gov.uk/government/news/british-soldiers-successfully-test-drone-killer-radiowave-weapon-for-first-timeWhat are Radio Frequency Directed Energy Weapons? | Thales Grouphttps://www.thalesgroup.com/en/countries-europe/united-kingdom/news/what-are-radio-frequency-directed-energy-weaponsCutting-edge drone killer radio wave weapon developing at pace - YouTubeThe British Army is trialing radio waves to zap drones out of the sky - at 13 cents per shot | TechSpothttps://www.techspot.com/news/106095-british-army-trialing-radio-waves-zap-drones-out.htmlRFDEWは高周波を使用してドローンの重要な電子部品を破壊する兵器です。2024年末にイギリス軍のドローン相手に試射を行ったところ、最大1kmの距離で複数のターゲットを探知、追跡し、「ほぼ瞬時に」無力化することに成功したそう。1発あたりにかかる推定コストはわずか10ペンスだったため、イギリス空軍は「ミンスパイより安い」と伝えました。RFDEWには高度な自動化機能が備えられているため1人で操作でき、軍用車両にも搭載できる可能性があるとのこと。これまでに登場していたレーザー光線でドローンに対処する兵器とは違い、一度に複数のドローンを撃墜する性能を備えているのが特徴だそうです。マリア・イーグル国防調達・産業大臣は「RFDEWの成功は、イギリスにとって革新的な一歩となります。防衛の専門家と産業界が協力して最先端の装備を軍隊に届けられるのは素晴らしいことです。我々が直面するドローンという新たな脅威に対し、決定的な優位性を築いていることの実証です」と述べました。イギリス国防省によると、さらなる開発と実験を可能にするために試験プログラムは継続され、官民連携による開発チームがさらにRFDEWを改良し、ミッションに最適化された次世代のRFDEWを形成するとのことです。