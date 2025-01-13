Resorz¡Ê¥ê¥½ー¥º¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ñ»ÅèÍµµ®¤¬¸ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í 〝Digima～½ÐÅç～〟¤Ç³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¤ò¡×
³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÀ¤³¦Ìó60¥«¹ñ°Ê¾å¤ò½ä¤ê¡¢³¤³°¿Ê½ÐÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDigima～½ÐÅç～¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅö¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë»ä¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿Ê¸²½¤ä¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î³¤³°Å¸³«¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤â¼«¼Ò¤Ç¼«¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î¼åÅÀ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´¶³Ð¤¬°µÅÝÅª¤Ë·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Þ¤º²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢±Û¶EC¤Ç¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò³¤³°¤ÇÇä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤Î¹ñ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤«¡£¤½¤Î¹ñ¤Î¤É¤Îµ¡´Ø¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃµ¤êÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´Î¤Ï¾ðÊó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖDigima～½ÐÅç～¡×¤Ç¤Ï2Ëü5200·ï¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¡¢4440¼Ò¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ýー¥ÈÅÐÏ¿´ë¶È¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Ç¯Á°¤«¤éÆüËÜºÇÂçµé¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ²ñ¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO¡×¤òÅìµþ¡¢Âçºå¡¢¶å½£¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¤Î¤Ù3Ëü8000¿Í¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅö¼Ò¤Ë¤Ï2011Ç¯¤«¤é±¿±Ä¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¾ðÊó¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Îµá¤á¤ë¾ðÊó¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³¤³°¸½ÃÏ¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç´ë¶È¤â»ä¤¿¤Á¤¬¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ1¼Ò¡¢1¼Ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¼£ÂÎ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤òµó¤²¤ë¤È»¥ËÚ»Ô¤«¤é°Æ·ï¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â»ä¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î04～05Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆñÌ±¤¿¤Á¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ç¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈá»´¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¥²ー¥à¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Þ¥ó¥¬¡£¤â¤Á¤í¤óÌÌÇò¤¤¡¢³¨¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¨¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥¯¥é¥¿ー¤¬¡¢Àï¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ë¿ôÂ¿¤¢¤ë¥¹¥Èー¥ê¤Î´ðËÜ¤Ï´«Á±Ä¨°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊÉÁ¤Êý¤ÏÀ¤³¦Ãæ¡¢¤É¤³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ä¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¡¢¤½¤·¤ÆµÕ¤Ë¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä²þÁ±ÅÀ¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤â´ë¶È¤âÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ßÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢³°¤ÈÆüËÜ¤òÍý²ò¤¹¤ë¿Í¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¤È³°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¡¦¿Í¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¼ÒÄ¹¡¦髙¶¶Íª¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÖIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î³èÍÑ¤Ç¡ØÆüËÜ¤ò¡¢ITÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡£¡Ù¡×
¡¡¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î³¤³°Å¸³«¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤â¼«¼Ò¤Ç¼«¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î¼åÅÀ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´¶³Ð¤¬°µÅÝÅª¤Ë·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Þ¤º²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢±Û¶EC¤Ç¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò³¤³°¤ÇÇä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤Î¹ñ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤«¡£¤½¤Î¹ñ¤Î¤É¤Îµ¡´Ø¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃµ¤êÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´Î¤Ï¾ðÊó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖDigima～½ÐÅç～¡×¤Ç¤Ï2Ëü5200·ï¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¡¢4440¼Ò¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ýー¥ÈÅÐÏ¿´ë¶È¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Ç¯Á°¤«¤éÆüËÜºÇÂçµé¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ²ñ¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO¡×¤òÅìµþ¡¢Âçºå¡¢¶å½£¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¤Î¤Ù3Ëü8000¿Í¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅö¼Ò¤Ë¤Ï2011Ç¯¤«¤é±¿±Ä¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¾ðÊó¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Îµá¤á¤ë¾ðÊó¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³¤³°¸½ÃÏ¤Î³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç´ë¶È¤â»ä¤¿¤Á¤¬¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ1¼Ò¡¢1¼Ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¼£ÂÎ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤òµó¤²¤ë¤È»¥ËÚ»Ô¤«¤é°Æ·ï¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â»ä¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î04～05Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆñÌ±¤¿¤Á¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ç¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈá»´¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¥²ー¥à¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Þ¥ó¥¬¡£¤â¤Á¤í¤óÌÌÇò¤¤¡¢³¨¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¨¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥¯¥é¥¿ー¤¬¡¢Àï¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ë¿ôÂ¿¤¢¤ë¥¹¥Èー¥ê¤Î´ðËÜ¤Ï´«Á±Ä¨°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊÉÁ¤Êý¤ÏÀ¤³¦Ãæ¡¢¤É¤³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ä¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¡¢¤½¤·¤ÆµÕ¤Ë¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä²þÁ±ÅÀ¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤â´ë¶È¤âÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ßÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢³°¤ÈÆüËÜ¤òÍý²ò¤¹¤ë¿Í¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¤È³°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¡¦¿Í¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¼ÒÄ¹¡¦髙¶¶Íª¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÖIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î³èÍÑ¤Ç¡ØÆüËÜ¤ò¡¢ITÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡£¡Ù¡×