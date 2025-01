フリーアナウンサーの堀江聖夏(みな、31)が13日までに自身のSNSを更新。フィジーでの白ドレス姿を披露した。

「いつも心に太陽を Always keep the sun in your heart. 白ドレス in Fiji」とつづり、フィジーでの白ドレス姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「Whiteコーデめちゃくちゃ可愛いです」「素敵ですね」「天使…いや女神様」「清楚で明るい爽やかな可愛さ」「爽やか〜」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が人気となっている。アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。