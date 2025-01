本国ではファミリー向けSUV

BYDは東京オートサロン2025において今春発表予定のクロスオーバーSUV、『シーライオン(Sea Lion)7』と、特別限定車『シール・エディションペールグリーン』をお披露目した。

【画像】東京オートサロン2025のBYD出展内容 全7枚

シーライオン7は、全長4830mm、全幅1925mm、全高1620mm、ホイールベース2930mm(以上参考値)と、メルセデス・ベンツGLCクーペなどに近いサイズのBEVだ。現在公開されているモーターの出力トルクはフロント160kW/310Nm、リア230kW/380Nmである。



今春発表予定のクロスオーバーSUV、『BYDシーライオン(Sea Lion)7』。 山田真人

このクルマハイライトはデザインだろう。「シールで評価が高かったBYDのデザインはこのシーライオン7にも受け継がれている」とコメントするのはBYDオート・ジャパン代表取締役社長の東福寺厚樹氏だ。「デザイン性にあふれるBYDの海洋シリーズらしく、シーライオン7ものびやかでエレガントな外観が印象的で、内外装も大変質感の高い仕上がりだ」という。

クーペのルーフデザインとSUVのロバストな印象のボディを合わせたクロスオーバーSUVデザインを纏っており、同時にユーティリティの高さもポイントだ。「本国ではファミリー向けのSUVと呼ばれている。SUVのユーティリティ性は確保しつつ、そこにスタイリッシュな要素を取り入れたのがシーライオンだ」とBYDオート・ジャパン商品企画部部長の新藤学さんは紹介する。

競合の多いこの市場にあえて投入する理由は何か。新道さんは、「一方で一番マーケットがリッチなところでもある。その仲間と一緒に商売に取り組むことが一番効率的であり、お客様も選びやすいだろう」とコメント。

また、競合BEVインポーターがクロスオーバーSUVを導入した際、「圧倒的に客層が広がった」と分析していることから、「格好良いクルマとしてシールが選ばれ、格好良いSUVとしてシーライオン7が選ばれれば」と期待を語り、「BYDが持つEVのテクノロジーを全て注ぎ込んだ盤石な電動車両の性能も大きな魅力だ」と述べた。

BYDのブランドミッションを表現した限定車

もう1台のシールの特別限定車、シール・エディションペールグリーンは、日本カーオブザイヤーでは10ベストに、RJCカーオブザイヤーではテクノロジーオブザイヤーを受賞したことを記念したもの。

ボディカラーのペールグリーンは、「BYDのブランドミッション、『Cool the Earthy By One Degree』、『地球の温度を一度下げよう』を表現した」と東福寺社長。このカラーは日本には初導入で、その他のスペックはカタログモデルのシールと同様だ。限定台数はBYD創業30周年にちなみ後輪駆動仕様は20台、四輪駆動仕様は10台の全国限定計30台となっている。



昨年の各賞受賞を記念した特別限定車、『BYDシール・エディションペールグリーン』。 山田真人

日本でも販売台数を着実に増やしているBYD。今年もシーライオン7を導入するなど、積極的な展開に目が離せない。