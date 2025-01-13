¡Ú¾¡¼ê¤Ë¡ÈÌÑÁÛ¡É³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÊÔ¡Û¹ÃÈå¤Î¸å³ø¡¢ÌøÅÄ¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¡¡¶áÆ£¡õ»³Àî¤Î3¡¦4ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Ï12µåÃÄ¶þ»Ø
ÌøÅÄ¤ò²¿ÈÖ¤ÎÃÖ¤¯¤«¤Ï¾ÇÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï3·î28Æü¤Ë¥»¡¦¥ÑÆ±»þ³«Ëë¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ìÂÁá¤¯¡ÈÌÑÁÛ¡É³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÊÔ¤À¡Ê¢¨Áª¼ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï1·î11Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç91¾¡¤òµó¤²¡¢2°Ì¤Ë13.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ÎÆÈÁöV¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿24Ç¯¡£¥Á¡¼¥à¤Î´é¡¦ÌøÅÄÍª´ô¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FA¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»³ÀîÊæ¹â¤¬ËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤ÎÆó´§¤ò³ÍÆÀ¡£¶áÆ£·ò²ð¤Ï¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Í£°ì¤ÎÉÔ³Ð¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇDeNA¤Î²¼Ñî¾å¤òµö¤·¤¿¤³¤È¡£º£µ¨¤Ï¸òÎ®Àï¤â´Þ¤á¡¢´°Á´Í¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¹ÃÈå¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ö
¡¡³«ËëÀï¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡£Áê¼ê¤ÏÌ¤³ÎÄê¤À¤¬¡¢¾®ÅçÏÂºÈ¤ä¼ï»ÔÆÆÚö¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¢¤¿¤ê¤¬³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸½ÃÊ³¬¤Î¡ÈÌÑÁÛ¡É³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ÊÃæ¡Ë¼þÅìÍ¤µþ
¡ÊÍ·¡Ëº£µÜ·òÂÀ
¡Ê±¦¡Ë¶áÆ£·ò²ð
¡Ê°ì¡Ë»³ÀîÊæ¹â
¡Êº¸¡ËÌøÅÄÍª´ô
¡Ê»°¡Ë·ª¸¶ÎÍÌð
¡Ê»Ø¡ËÀµÌÚÃÒÌé
¡ÊÊá¡Ë³¤ÌîÎ´»Ê
¡ÊÆó¡ËËÒ¸¶ÂçÀ®
¡ÊÅê¡ËÍ¸¶¹ÒÊ¿
¡¡Âç¤¤ÊÃíÌÜÅÀ¤Ï2¤Ä¡£¡Ö¹ÃÈåÂóÌé¤Î¸å³ø¡×¤È¡ÖÌøÅÄ¤Îº¸Íã¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤À¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀð¤ÎÍ×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¡¢FA¤Ë¤è¤êµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó3ÅÙ¡õ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ7ÅÙ¤ÎÂçÊá¼ê¤Î·ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦Ëä¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï»î¹ç¤Ç»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ý¥¹¥È¹ÃÈå¡×¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï³¤Ìî¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï51»î¹ç¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ê¡¢2ÈÖ¼êÊá¼ê¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶¯¸ª¤Ö¤ê¤ò´Þ¤á¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¼é¤ê¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Â¾Êý¡¢¡ÖÄ¶¿Í¡×¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿ÌøÅÄ¤âº£Ç¯¤Î10·î¤Ç37ºÐ¡£ÏÂÅÄµ£¤Î°úÂà¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¸Î¾ã¤Ç4¤«·î¤Û¤ÉÉÔºß¤È¤Ê¤ê¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÂÇ·â¤Ø¤ÎÀìÇ°¡×¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤âÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÌøÅÄÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çº¸Íã¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£¤¬±¦Íã¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤âÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ï³µ¤Íºòµ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£4ÈÖ¡¦»³Àî¤Ï¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë·èÄê¡£¶áÆ£¤ò¾å°Ì¤Ç»È¤¤¤¿¤¤°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¡¢·ª¸¶¤ò6ÈÖ¤Ë²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤ÏÌøÅÄ¤ò´Þ¤áÎ®Æ°Åª¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£DH¤ÏÀµÌÚ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæÂ¼¹¸¤äÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ë¤ÏÍ¸¶¤ò»ØÌ¾ºÑ¤ß¡£ºòµ¨¤â³«ËëÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î14¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤â¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¾å¤²¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]