三笘ブライトンvsチェルシーなど4つのプレミア勢対決！　FAカップ4回戦の対戦カード決定

FAカップ4回戦の組み合わせ抽選会が12日に行われた。イングランドサッカー協会(FA)に登録されている全てのクラブが出場可能なFAカップ。プレミアリーグ勢、チャンピオンシップ(2部)勢が参戦した3回戦ではブレントフォードが唯一下位カテゴリーに敗れたものの、アーセナルやウェストハムといったプレミア勢対決に敗れたチームを除いて波乱は起きなかった。そんななか、今回決まった4回戦では三笘薫のブライトン&ホーヴ・アルビオンがチェルシーとのプレミア勢対決に。さらに、アーセナルを撃破した前大会王者マンチェスター・ユナイテッドは、クラブOBで今季途中までコーチングスタッフを務めていたルート・ファン・ニステルローイ監督が率いるレスター・シティと対戦。さらに、アストン・ビラvsトッテナム、エバートンvsボーンマスがプレミア勢対決となった。

遠藤航所属のリバプールはブレントフォード撃破のプリマス・アーガイルと、マンチェスター・シティはレイトン・オリエントvsダービー・カウンティの勝者との対戦となる。その他の日本人所属のプレミアリーグクラブでは菅原由勢のサウサンプトンがバーンリー、鎌田大地のクリスタル・パレスがドンカスターと対戦。その他では大橋祐紀(ブラックバーン)、坂元達裕(コヴェントリー・シティ)、瀬古樹(ストーク・シティ)、田中碧(リーズ・ユナイテッド)、岩田智輝、横山歩夢のバーミンガム・シティが参戦する。なお、FAカップ4回戦は2月第2週の週末に開催予定だ。◆FAカップ4回戦対戦カードマンチェスター・ユナイテッド vs レスターリーズ(2) vs ミルウォール(2)orダゲナム&レッドブリッジ(5)ブライトン vs チェルシープレストン(2)orチャールトン(3) vs ウィコム・ワンダラーズ(3)エクセター・シティ(3) vs ノッティンガム・フォレストコヴェントリー(2) vs イプスウィッチブラックバーン(2) vs ウォルバーハンプトンマンスフィールド(3)orウィガン(3) vs フルアムバーミンガム(3) vs ニューカッスルプリマス(2) vs リバプールエバートン vs ボーンマスアストン・ビラ vs トッテナムサウサンプトン vs バーンリー(2)レイトン・オリエント(3)orダービー・カウンティ(2) vs マンチェスター・シティドンカスター(4) vs クリスタル・パレスカーディフ(2) vs ストーク・シティ(2)◆FAカップ3回戦 結果&日程1/9シェフィールド・ユナイテッド(2) 0-1 カーディフ(2)エバートン 2-0 ピーターバラ(3)フルアム 4-1 ワトフォード(2)1/10ウィコム・ワンダラーズ(3) 2-0 ポーツマス(2)アストン・ビラ 2-1 ウェストハム1/11バーミンガム(3) 2-1 リンカーン(3)ブリストル・シティ(2) 1-2 ウォルバーハンプトンミドルズブラ(2) 0-1 ブラックバーン(2)リバプール 4-0 アクリントン(4)レスター 6-2 QPR(2)ボーンマス 5-1 WBA(2)ブレントフォード 0-1 プリマス(2)チェルシー 5-0 モアカム(4)エクセター・シティ(3) 3-1 オックスフォード・ユナイテッド(2)ノリッジ(2) 0-4 ブライトンノッティンガム・フォレスト 2-0 ルートン・タウン(2)レディング(3) 1-3 バーンリー(2)サンダーランド(2) 1-2 ストーク・シティ(2)リーズ(2) 1-0 ハローゲート・タウン(4)マンチェスター・シティ 8-0 サルフォード(4)コヴェントリー(2) 1-1(PK:4-3) シェフィールド・ウェンズデー(2)ハル・シティ(2) 1-1(PK:4-5) ドンカスター(4)1/12タムワース(5) 0-3 トッテナムアーセナル 1-1(PK:3-5) マンチェスター・ユナイテッドクリスタル・パレス 1-0 ストックポート(3)イプスウィッチ 3-0 ブリストル・ローヴァーズ(3)ニューカッスル 3-1 ブロムリー(4)サウサンプトン 3-0 スウォンジー・シティ(2)1/13ミルウォール(2) vs ダゲナム&レッドブリッジ(5)1/14レイトン・オリエント(3) vs ダービー・カウンティ(2)マンスフィールド(3) vs ウィガン(3)プレストン(2) vs チャールトン(3)※()内は所属カテゴリー