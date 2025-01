元SKE48の松井珠理奈(27)が12日までにインスタグラムを更新。イメチェンの報告に反響が寄せられている。

松井は「ねぇ、みんな…3月2日空けてくれたらうれしいな。ちょうどお誕生日直前です」と呼びかけた。

そして「あ! 珍しくタートルニット着てみましたよ。髪色もかなり明るくしてイメチェンしました。ずっとやりたかった細めハイライト入れちゃった。どうかな…? Do you like this new hairstyle」とつづり、明るいヘアで黒のタートルネックを着たシングルショットを公開した。

この投稿に「めっちゃお似合いです〜!」「めっちゃかわいい」「きれいやで」「めちゃくちゃ似合ってるしカッコいい。もう大好き!」「最強です」などのコメントが寄せられている。