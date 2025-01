⼥優の本田望結さんが13日に合わせ、20歳のお披露目⽤の写真撮影を実施。 20歳を迎えた思いも明かした。 【本田望結 コメント】 ●20 歳を迎えた今の気持ち 人生の先輩方も通られたこの道を、やっと通れて嬉しい気持ちでいっぱいです。 ●これまでを振り返ると… 出会い、再会、ご縁のおかげでどこをとってもキラキラしている。間違いなくこれからのライバルは、過去の自分。 ●10 代で一番印象に残っているこ

ログインして続きを読む

The post 本田望結「20代はキュンキュンしたい(笑)」 二十歳の晴れ着姿を披露 first appeared on GirlsNews.