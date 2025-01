米女優ブルック・シールズ(59)が、自身の同意なしに整形外科医が膣(ちつ)の引き締め手術を勝手に行ったことを告白した。

新著「Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old(邦訳:ブルック・シールズは老いることを許さない)」のプロモーションの一環で米Usウィークリー誌のインタビューを受けたシールズが8日に同誌で明かしたもので「まるで侵入されたようでした。とても奇妙で、ある種のレイプのようだった」と語った。

不快感を軽減するため40代の時に同意の上で大陰唇縮小手術を受けたと告白したシールズは、医師が自身が許可した範囲を超えた手術を行ったと著書の中で明かしているという。医師から誇らしげに膣の若返り手術を行ったことを告げられたというシールズは「膣をもっと引き締めたり、小さくしたり、若返らせたりする必要はなかった」と記しているという。(ロサンゼルス=千歳香奈子通信員)