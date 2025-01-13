韓国の主な週間日程（１３〜１９日）
◇１３日（月）
▲韓日外相会談
▲韓悳洙（ハン・ドクス）首相に対する弾劾審判、最初の弁論準備手続き（１６：００、憲法裁判所）
◇１４日（火）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に対する弾劾審判、第１回正式弁論（１４：００、憲法裁）
▲国会、尹大統領の内乱容疑の真相究明に向けた国政調査特別委員会の全体会議（１０：００）
▲閣議（１０：００）
◇１５日（水）
▲国会、尹大統領の内乱容疑の真相究明に向けた国政調査特別委員会の全体会議（１０：００）
◇１６日（木）
▲韓国銀行（中央銀行）、政策金利を決める金融通貨委員会本会議（９：００）
▲「非常戒厳」宣言を巡り内乱重要任務従事などの罪に問われた金龍顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官、第１回弁論準備手続き（１０：００、ソウル中央地裁）
▲尹大統領の弾劾審判、第２回弁論期日（１４：００、憲法裁）
◇１７日（金）
▲特になし
◇１８日（土）
▲特になし
◇１９日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲韓日外相会談
▲韓悳洙（ハン・ドクス）首相に対する弾劾審判、最初の弁論準備手続き（１６：００、憲法裁判所）
◇１４日（火）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に対する弾劾審判、第１回正式弁論（１４：００、憲法裁）
▲国会、尹大統領の内乱容疑の真相究明に向けた国政調査特別委員会の全体会議（１０：００）
▲閣議（１０：００）
◇１５日（水）
▲国会、尹大統領の内乱容疑の真相究明に向けた国政調査特別委員会の全体会議（１０：００）
▲韓国銀行（中央銀行）、政策金利を決める金融通貨委員会本会議（９：００）
▲「非常戒厳」宣言を巡り内乱重要任務従事などの罪に問われた金龍顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官、第１回弁論準備手続き（１０：００、ソウル中央地裁）
▲尹大統領の弾劾審判、第２回弁論期日（１４：００、憲法裁）
◇１７日（金）
▲特になし
◇１８日（土）
▲特になし
◇１９日（日）
▲特になし
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