¡ÖKinKi Kids¡×¤Ç¥é¥¹¥ÈÅìµþ£Ä¸ø±é¡Ö´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×28Ç¯68²ó¤Ç374Ëü¿ÍÆ°°÷
KinKi Kids¤¬12Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡ÖKinKi Kids Concert 2024¡Ý2025 DOMOTO¡×Åìµþ¸ø±é½éÆü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¸÷¤¬¤¤é¤á¤¯²ñ¾ì¤Ç¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ê¤ÉÁ´20¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¡ÖDOMOTO¡×¤Ø¤Î²þÌ¾¤òº£²Æ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬¡ÖKinKi Kids¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£¸÷°ì¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤âÂç»ö¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡98Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±½ê¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¡¢13Æü¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆ±½ê¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿¸ø±éµÏ¿¤ò68²ó¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Æ±½ê¤Ç¤ÎÁíÆ°°÷¿ô¤Ï374Ëü3000¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¸÷°ì¤Ï¡Ö¡ØDOMOTO¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¹ä¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£º£¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂçºå¤ÈÅìµþ¤ÎÁ´4Æü´Ö¤Ç20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£KinKi Kids¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´513¸ø±é¤Ç¡¢ÁíÆ°°÷¿ô¤Ï1053Ëü6900¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢¾¯¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆµÒÀÊ¤Î¹âÍÈ´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ç¤¹¡×¡¢Æ²ËÜ¹ä¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¤ª»þ´Öºî¤Ã¤ÆKinKi Kids¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿5Ëü5000¿Í¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¡¢2¿§¤Î¸÷¤¬¤¤é¤á¤¯²ñ¾ì¤Ç¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ê¤ÉÁ´20¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡ºòÇ¯12·î31Æü¤«¤é1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡ÖDOMOTO¡×¤Ø¤Î²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£²Æ¤³¤í¡¢97Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó28Ç¯´Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÌ¾¤Ë¡È¥Ô¥ê¥ª¥É¡É¤òÂÇ¤Ä¡£¹ä¤Ï¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ¾»ú¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¿¨¤ì¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¡Ê²þÌ¾¤Ï¡ËÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤âÂç»ö¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç67²óÌÜ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¼«¿È¤Î»ý¤ÄÆ±½ê¤Ç¤ÎºÇÂ¿¸ø±é¿ôµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷°ì¤Ï¡Ö´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯2¿Í¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¤«¤éËèÇ¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¸÷°ì¤¬¡Ö¤³¤ó¤ÊÆ°¤±¤ë¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¡©¡×¡ÖSnow Man¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬ÂÄ¹¤¤¤è¡×¤È¤ª¤É¤±¤ì¤Ð¡¢¹ä¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤â¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Îº®¤¶¤ë¿Æ¤·¤ß¤¢¤ë¥È¡¼¥¯¤â¡¢Ä¹Ç¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
KinKi Kids¤È¤·¤Æ¤Ï13Æü¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ÇÎß·×513¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíÆ°°÷¿ô¤Ï1053Ëü6900¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£2¿Í¤ÇÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¶â»úÅã¡£¸÷°ì¤Ï¡Ö¡ØDOMOTO¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢¹ä¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£2¿Í¤Ï2¿Í¤é¤·¤¯¡¢Êâ¤ß¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û
¡û¡ÄËÁÆ¬¡¢2¿Í¤Ï¾å²¼Çò¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Î°áÁõ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö17ºÐ¤«¤é46¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃå¤ì¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö10Âå¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀÐ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤À¤«¤éÉÛ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡×¤È²óÁÛ¡£¹ä¤Ï¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡û¡Ä¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËKinKi Kids¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¸÷°ì¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸À¤¬¿¼¤¤´ÖÊÁ¡£Åö½é¤Ï½Ð±é¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â4¿Í¤ÏÉñÂæ¤Î·Î¸Å½ª¤ï¤ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»Ù¤¨¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Ï¼çÌò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·ÉñÂæ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£