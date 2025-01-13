全国高校サッカーの舞台でもロングスローが何かと話題を呼んでいるが、ロングスローへの対応はプロの舞台でも簡単ではない。スローインのボールはキックに比べて威力が落ちるため、ヘディングで遠くへクリアすることが難しい。ルーズボールを拾われたところから失点するケースもあり、上手く使えば有効な武器になるのだ。



12日にはFA杯・3回戦でトッテナムがイングランド5部相当のナショナルリーグに所属するタムワースFCと対戦したが、タムワースにもロングスローの使い手がいた。





The Tom Tonks long throw special ™️#EmiratesFACup pic.twitter.com/sUB55yU2oQ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025

1:25 of the non-league Rory Delap, Tom Tonks, causing havoc with his long throw-ins for @tamworthfc #EmiratesFACup pic.twitter.com/fWDystgm2H — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) November 2, 2024

背番号4のMFトム・トンクスだ。トンクスのロングスローは以前から注目を集めており、トッテナム戦の前から警戒すべき武器に挙げられていた。今回のトッテナム戦でタムワースは延長戦の末0-3で敗れてしまったが、大会を通じてトンクスの武器は何かと目立っていた。ロングスローの準備をするたびにサポーターから注目が集まっており、一連のプレイを楽しんだ人も多いだろう。英『Daily Star』によると、トンクスはロングスローについて「ボールの軌道に慣れていない選手もいるから、守るのは難しい。タムワースにはヘディングが得意な背の高い選手もいるから、それもラッキーだ」と自身の武器について語っていた。一気にペナルティエリアまで飛んでくるロングスローは厄介な武器であり、今後のサッカー界でメジャーな武器になる可能性もありそうだ。