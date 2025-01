全国高校サッカーの舞台でもロングスローが何かと話題を呼んでいるが、ロングスローへの対応はプロの舞台でも簡単ではない。スローインのボールはキックに比べて威力が落ちるため、ヘディングで遠くへクリアすることが難しい。ルーズボールを拾われたところから失点するケースもあり、上手く使えば有効な武器になるのだ。



12日にはFA杯・3回戦でトッテナムがイングランド5部相当のナショナルリーグに所属するタムワースFCと対戦したが、タムワースにもロングスローの使い手がいた。





