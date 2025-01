におい提示装置」で特定の状況やシーンに応じたリアルな香りを再現！におい展PLUS＋

嗅覚で楽しむ体験型イベント「におい展」が「におい展PLUS+」になって開催します。

におい展PLUS+

開催期間:2025年2月7日(金)〜2025年4月3日(木)

開催時間:<平日> 13:00〜20:00

<土日祝日> 10:00〜21:00

※最終日のみ18:00まで

開催場所:神戸煉瓦倉庫K-wave(兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7)

入場料 :前売券 一般 1,200円/中高生 700円/小学生以下 600円

当日券 一般 1,300円/中高生 800円/小学生以下 700円

※消費税込み/3歳以下無料(会期中一回限り有効)

共催 :におい展実行委員会、ソニー株式会社、神戸ハーバーランド株式会社

協力 :アトリエパルファン・香りのアトリエ

嗅覚で楽しむ体験型イベント「におい展」が「におい展PLUS+」になって開催。

ソニー独自のにおい制御技術を活用し、これまでにない“におい体験”が楽しめます。

2025年2月7日(金)から4月3日(木)の期間限定で、神戸煉瓦倉庫K-waveにて開催されます。

■『テクノロジーを活かしたにおい提示装置』展示概要

最先端技術による「におい提示装置」で、特定の状況やシーンに応じたリアルな香りを再現。

これまで味わえなかった感覚を楽しめる、未来型の嗅覚体験を提供します!

※タブレットの画面はイメージです

■『におい展』の人気のラインナップも展示

におい展おなじみの世界一臭い缶詰のシュールストレミングをはじめ、戦の前に纏ったと言われる武将のにおいなど、一度は嗅いでみたいにおいも体験できます。

■展示内容

・神戸初登場「ソニーのテクノロジーを活かしたにおい提示装置」

・世界一臭い食べ物「シュールストレミング」

・においで電車を止めた「臭豆腐」など、衝撃的なニオイを体験できるブース

■「テクノロジーで嗅ぐ未来」

ソニーが開発したにおい提示装置を使用し、映像にあわせた香りをその場で再現します。

体験者は、視覚や聴覚だけでなく、嗅覚でも新たな次元の没入感を得ることができます。

パワーアップした「におい展PLUS+」で、嗅覚の新しい可能性を体感してみて下さいね☆

