È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ªº´Æ£Âç¼ù¤È¤ª¤½¤í¤¤É÷¥¿¥¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤¿´Ñ¸÷¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¢£BALLISTIK BOYZº½ÅÄ¾¹¨¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¥·¥ç¥Ã¥È¡Êº´Æ£Âç¼ù¤Èº½ÅÄ¾¹¨¤È¤Î¥¿¥¤Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ë
FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬Instagram¤Ë¤ÆÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥¿¥¤¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¹ø¤ò³Ý¤±¤¿È¬ÌÚ¤¬¡¢Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¿¥¤¤Î°§»¢»Ñ¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ê¢¶Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÏÓ¤Î¶ÚÆù¤ä¶»¶Ú¤â¥à¥¥à¥¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥¸¥¢¥Æ¥£ー¥¯¤ÎÁ°¤ÇEXILE/FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¤È¥¿¥¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÎÁÍý¤ò¤Ä¤Þ¤àÈ¬ÌÚ¤Î»Ñ¡¢BALLISTIK BOYZº½ÅÄ¾¹¨¤È°û¤ßÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¢¶Ú¤âÏÓ¤Î¶ÚÆù¤â¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö3¿Í¤Ç¤Î¥¿¥¤Î¹¹Ô³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤Ã¤Ý¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£