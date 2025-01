À¸¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤Ê¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡ª¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¥·¥ç¥³¥é¥Þ¥ë¥·¥§½ÐÅ¹

東武百貨店 池袋本店 8階催事場では、2025年1月28日(火)から2月14日(金)まで、『ショコラマルシェ』を開催します。

ショコラマルシェ

場所 : 東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約330坪)

期間 : 2025年1月28日(火)〜2月14日(金) 18日間

営業時間 : 午前10時〜午後7時

ブランド数 : 96ブランド(前年+4)

2024年は「チョコレートに恋して。」をテーマに、初出店22ブランドを含む、過去最大96ブランドが集結。

近年定着している「自分へのご褒美探し」や「自分の趣味や嗜好にあった『好き』を見つける」といったマインドは継続すると予想し、有名ショコラティエなどのご褒美チョコレートを展開。

また、カカオが高騰する中、チョコレート関連のお菓子にも注目!

その場で楽しめる『イートイン』スイーツや、カヌレなどの『ショコラスイーツ』も充実させて展開しています。

同店は、過去最大96ブランドの展開で、売上前年比120%を見込んで取り組みます。

【ポイント】初出店22ブランドを含む、過去最大96ブランドが出店!『自分へのご褒美』バレンタイン!

●店内で楽しめる実演&イートインは6店舗!

●カヌレやガトーショコラなど「ショコラスイーツブランド」展開は7店舗!

●有名ショコラティエブランド/自然、人、未来のためのサスティナブルなチョコレート/SNS映えするチョコレート

担当者コメント:カカオ高騰などによる値上げは全体で平均約10%価格増などありますが、自分自身がチョコレートを楽しむ傾向が強まる中では、メリハリ消費の傾向が強く買い控えの影響は少ないと予想しています。

◆会場で楽しめる!【イートイン&実演】今話題の「ドバイチョコ」をイメージしたジェラートも初登場!

【&アールグレイ】[イートイン]

(1)(2)「香るティージェラート」(1個)ダブル各660円

(3)「NEW!ドバイチョコレート」(1個)ダブル880円

上質な茶葉を濃縮抽出した新感覚のバレンタイン限定ティージェラートと、今話題の「ドバイチョコ」をイメージしたジェラートが初登場。

【&アールグレイ】

【ナイトカカオバイココディー】[イートイン]

「濃厚リッチな70%ダークチョコソフト」(1個)693円

70%ダークチョコを使った濃厚でリッチな味わいのソフトクリーム。

香料不使用でカカオの香りをダイレクトに感じられる一品。

【ナイトカカオバイココディー】

【カカオサンパカ】[イートイン]※ショコラマルシェ初出店

「ジャラッツ カカオニブ」(1本)990円

濃厚なのに後味はすっきり。

香り高いカカオパウダーとカカオニブを使った、食感の楽しい風味豊かなチョコレートソフト。

【カカオサンパカ】

【バビ】[イートイン]

「ジェラート ダブル」(1個)各880円

イタリアから届いた原料で作る濃厚なのに後味さっぱりなオリジナルジェラート。

【バビ】

【ショコラティエ パレ ド オール】[イートイン]

「ソフト パレ ド オール」(ブラン、ノワール、ランデヴー)(1個)各880円

カカオの風味豊かなブラン、カカオ豆を特別にブレンドしたノワール、2種ミックスのランデヴー。

【ショコラティエ パレ ド オール】

【オスピターレ】[イートイン・実演]

「スフォリアテッラ スペシャルチョコレート/スペシャルストロベリー」(1個)各481円

外はバリッ!中はトロ〜ッとしたイタリア伝統の菓子。

その場でチョコレートをかける2種は、バレンタイン限定フレーバー。

【オスピターレ】

【バビ】[イートイン・実演]

「ワッフル」(1個)880円

イタリアから取り寄せたワッフルミックスで作るサクサクもっちり食感の焼きたてワッフル。

ピスタチオクロックやプラリネチョコレートなどソースを選んで楽しめる。

【バビ】

◆バレンタインはチョコレートだけじゃない!ショコラスイーツに注目!

【バターの女王】※ショコラマルシェ初出店

「バターの女王ラングドシャ」(4個入)1,167円

スクエアチョコレートに発酵バターを21%配合したハート型ラングドシャでサンド。

サクサクの食感はくちどけのよいチョコレートと相性抜群。

【バターの女王】

【田園調布プチカヌレ専門店 COMME PARIS】

「プルミエール リミテッド プルトワ」(12個入)3,981円 ※アルコール使用

コムパリ一番人気のプルミエールを期間限定Ver.でお届け。

新登場のフォンダンショコラカヌレと4種の定番が味わえる特別な詰合せ。

【田園調布プチカヌレ専門店 COMME PARIS】

【ラ・ポコラ】※東武初出店

「ラ・ポコラのフルーツチョコ もっとテイスティング」(6種/計100g)3,456円

香り高い果物を新鮮なままフリーズドライ。

なめらかなチョコを染み込ませた新感覚のチョコスイーツは、ヨーグルト風味チョコレートですっきりとした甘さ。

【ラ・ポコラ】

【クロネコジャック】

「ガトーショコラJACK」(全20種)501円から

生チョコのように濃厚なガトーショコラ。

ショコラのなめらかさと土台に敷いたサブレのザクザク感が相性抜群。

【クロネコジャック】

【ロイスダール】

「ハッピーシャトン クッキーサンドショコラ」(6個入)1,296円

サクサク食感のプレーンクッキー生地でチョコレートをサンド。

【ロイスダール】

【ピスタチオマニア】

「ピスタチオカントリー」(13個入)2,592円

ピスタチオマニアで人気の「ウィークエンドピスタチオ」をはじめ、5種類のピスタチオスイーツを詰合せたアソート。

【ピスタチオマニア】

【ドレンティチョコレート】

「カカオベイクサンド4種詰合せ」(4個入)1,831円

厚さ10mmのチョコをサンドしたカカオベイクサンド。

定番のミルクのほか、アッサムティー、フロマージュシトロン、薫風抹茶の全4種。

【ドレンティチョコレート】

◆有名ショコラティエのチョコレート

【ブノワ・ニアン】※東武初出店

「アフロディジアック」(6個入)3,456円

カカオとサフラン、セイロンシナモン、コリアンダーシードといったスパイスの出会いから生まれた特別なボンボンショコラ。

【ブノワ・ニアン】

【ル・ショコラ・アラン・デュカス】

「アソルティモン・グルマン4種」(80g)3,240円

ル・ショコラ・アラン・デュカス自慢のスイーツ4種、ドラジェ、オランジェット、ミニマンディアン、ロックのアソート。

バレンタイン限定BOX。

【ル・ショコラ・アラン・デュカス】

【カカオサンパカ】※ショコラマルシェ初出店

「フーディーベア レイア」(1個入)5,400円

職人がひとつひとつ手がけるベアチョコレートの愛らしい新作。

上質なカカオバターを使ったホワイトチョコレートと、ミルク&ダークチョコレートが絶妙なバランス。

【カカオサンパカ】

◆自然、人、未来のためのサスティナブルなチョコレート

【ジャン=ミッシェル・モルトロー】※東武初出店

「マリアージュ・デ・クル」(9個入)3,375円

オーガニック農家に生まれ育ったフランス人ショコラティエが作るチョコレート。

産地によるカカオの個性とフィリングのマリアージュを愉しめるアソート。

【ココシュシュ】

「ヴィーガン生チョコレート」(16個入/全7種)1,380円から

乳製品、乳化剤、白砂糖を使わず、植物性の素材だけで作ったヘルシーなヴィーガンショコラ。

天然のメープルシロップでコクと甘みを表現。

【ナイトカカオバイココディー】

「生チョコレート〈スパイスミックス〉」(4個入)2,808円

トレーサビリティを確立したプレミアムカカオ豆だけを使用したビーントゥーバー。

ジンジャーやチリなどのスパイスの後にくるタイ産カカオの味わいが新感覚なチョコレート。

◆SNS映えするチョコレート

【オランジュエル】出店期間:2025年2月6日(木)〜14日(金) ※東武初出店

「アマーレレモンBOX」(8個入)3,685円

日本の柑橘農家の未来を変えたいという想いでオランジェットづくりを追求しているオランジェット橋本氏によるオリジナルブランド。

愛媛県でハート型の容器に閉じ込めて丁寧に育てられたレモンを、厳選したショコラなどと合わせた4フレーバー。

【オランジュエル】

【パフェをショコラで。

】

「茜色とモンブラン(モンブランといちじくのパフェ)」(9個入)1,296円 ※アルコール使用

モンブランといちじくのパフェをイメージした、見た目も可愛らしいチョコレート。

【パフェをショコラで。

】

【ガルニエ】※東武初出店

「ガルニエI」(13個入)3,240円

「夜のカフェテラス/フィンセント・ファン・ゴッホ」をデザインした宝石箱のようなフォルムの缶に、カラフルなチョコの詰合せ。

【ガルニエ】

