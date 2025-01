【トムとジェリー Yummy Food コレクション2】2025年1月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー Yummy Food コレクション2」を2025年1月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は「トムとジェリー」の仲間たちが美味しそうなフードとコラボレーションしたフィギュアの第2弾。今弾では、「サンドウィッチになったトム」、「フルーツサンドにはさまれたジェリー」、「レモネードにはまったジェリー」、「チョコレートにかくれるタフィー」の全4種がラインナップされている。本体サイズはボリュームのある約50mm。

サンドウィッチになったトム

フルーツサンドにはさまれたジェリー

レモネードにはまったジェリー

チョコレートにかくれるタフィー

TOM AND JERRY and all related characters and elements

(C)& TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD:(C)& TM WBEI.(s24)