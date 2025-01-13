¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ªÀçÂæ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¡Ö¤³¤É¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾³Û¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀçÂæ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾³Û¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£

 

ÀçÂæ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¡Ö¤³¤É¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾³Û¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

 

 

ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¡Á2·î21Æü(¶â)

ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¤³¤É¤â¥Á¥±¥Ã¥È(1ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸)¤¬È¾³Û

²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 1,000±ß(ÀÇ¹þ¡¿ÄÌ¾ï²Á³Ê2,000 ±ß)

¸ø¼°HP¡¡¡§ https://www.sendai-anpanman.jp/news/article/atu6xphkdvyffl7b.html

¡¦´ü´ÖÃæ¡¢1F¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¦¤ê¤Ð¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¾åµ­²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅöÆü¤Î¤ßÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£

¡¦Âç¿Í1Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤É¤â3Ì¾¤Þ¤ÇÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¦¤³¤É¤â(1ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸)¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊýÆ±È¼¤Ç¤´Æþ´Û¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

 

 

ÀçÂæ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾³Û¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£

ÄÌ¾ï²Á³Ê2,000±ß¤Î¤³¤É¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¾³Û1,000±ß¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£

¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥¿¥Ã¥Á¤ä¥Ï¥°¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ¡£

¡Ö¥Ð¥¤¥­¥ó¤Ò¤ß¤Ä´ðÃÏ¡×¤ä¡ÖSL¥Þ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡×¡¢¡Ö¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ó¥Æ¥é¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

 

¡ã³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä

 

 

¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û

ÀçÂæ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë

½êºßÃÏ¡§ ¢©983-0817¡¡µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶è¾®ÅÄ¸¶»³ËÜÃú101-14

TEL¡¡ ¡§ 022-298-8855

¸ø¼°HP¡§ https://www.sendai-anpanman.jp/

(C)¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¿¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¡¦TMS¡¦NTV

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ªÀçÂæ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¡Ö¤³¤É¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾³Û¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡× appeared first on Dtimes.