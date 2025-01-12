ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦»³¸ý·ë°É¡õµÜ¹øÍ§Î¤°¡¤¬À®¿Í¼°¡¡¤ª¼ò¤¬²ò¶Ø¤â¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¤¤¤¤¡×
ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î»³¸ý·ë°É¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡¢µÜ¹øÍ§Î¤°¡¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤é¤¬10Æü¡¢À²¤ìÃå»Ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®¿Í¼°¤ËÅÐ¾ì¡£20ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ°û¤ó¤À¤ª¼ò¤Î´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯10·î¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤ÈµÜ¹ø¤µ¤ó¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤¯¤Æ°ì¸ý¤¯¤é¤¤¤·¤«°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯°û¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È½é¡¹¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÜ¹ø¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±ö³øºÚÆá¤Á¤ã¤ó¤È½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çß¼ò¤ò2¿Í¤Ç°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ À®¿Í¼°2025¡Ù¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡Øµ¤¾Ý¿À¼Ò¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£