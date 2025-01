特訓(?)の成果やいかに…!? YouTubeチャンネル「Xiedubbel」では、どうしてもハンモックに乗りたい猫の奮闘ぶりが配信され、動画のコメント欄には「失敗する姿までかわいい」「猫もハンモックが気持ちいいんだね」の声が続出しました。

バランスを取るのが難しく…

注目を集めたのは「Timo the Cat and his hammock (part 3) check out his progress」という動画。

ハンモックに乗ろうと試みる、優雅な毛並みの猫「ティモ」。しかしバランスを取るのが難しく、ぐるんとひっくり返ったり、ハンモックを倒してしまったりとなかなかうまく乗ることができません。

そんなティモがハンモックに乗れるようになったのは4カ月後。グラグラ揺れるハンモックの上でうまくバランスを取る姿から、「絶対に…乗ってやるニャン…!」とティモがずっと努力を重ねてきた様子がうかがえます。

ハンモックでくつろぐ方法を完璧にマスターしたティモは、ごろんと寝転がって身だしなみのお手入れができるまでになりました。人間のようにあお向けでリラックスするという“猫らしくない”ポーズも見せますが、ぬいぐるみを抱えてくつろぐ姿はまるでモデルのよう。

何度も失敗していた冒頭の様子がうそのように、最後はハンモックの上で気持ちよさそうにスヤスヤ。すっかりハンモックのとりこになってしまったのでしょうか。無防備におなかを出して眠る姿がとてもかわいらしいですね。

動画を見た人たちからは「チャレンジ精神が素晴らしい!」「涙ぐましい努力だ」など絶賛のコメントが寄せられていました。皆さんも、動画を見ながらティモと一緒にリラックスしてみては?