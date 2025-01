SKY-HIさんがCEOを務めるマネジメント/レーベル『BMSG』とラッパーでシンガーのちゃんみなさんがタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』から、新グループ『HANA』が誕生。デビューメンバー7人の意気込みを、前編と後編に分けてお伝えします。

■MOMOKA(20) 誕生日:2004年4月27日 出身地:東京 MBTI:ENFP-T

自分の中で止まっていた時計の針がやっと動き出すことができたかなと思っています。自分と向き合えたこのオーディションの一年はかけがえのないものでした。私はここから大きな一歩を歩みだして絶対にみんなの人生を変えるようなアーティストになります。

■KOHARU(19) 誕生日:2005年10月9日 出身地:埼玉 MBTI:ENFP

このオーディションは自分の人生の中で一番濃い時間でした。この自分を愛することができ始めました。もっと大きいアーティストになるのでまだまだ見届けてください。本当の意味で皆さんの生きる理由になりたいと思います。

■MAHINA(15) 誕生日:2009年3月25日 出身地:東京 MBTI:INFJ

この幸せな景色を見させていただきありがとうございます。まだまだ努力することがたくさんあるので努力を止めずにこれからも進んでいきたいです。笑顔になるきっかけになるアーティストになりたいです。

■新グループ『HANA』とは

今回誕生した新グループ『HANA(ハナ)』は、オーディション『No No Girls』で7000通を超える応募の中から選ばれたメンバー7人で結成。最終審査の課題曲でもあった『Drop』でプレデビューし、今春ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューをするということです。

最終審査イベント『No No Girls THE FINAL』は11日(土)に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催され、2万人の観客を動員。また、Huluにて26日(日)午後6時より『No No Girls THE FINAL 完全版』が配信予定です。