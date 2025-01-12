ベネチアvsインテル スタメン発表
[1.12 セリエA第20節](Stadio Pier Luigi Penzo)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ベネチア]
先発
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 4 ジェイ・イツェス
DF 21 リッチー・サグラード
DF 33 マリン・シュヴェルコ
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 7 フランチェスコ・ザンパーノ
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 97 イサ・ドゥンビア
FW 11 G. Oristanio
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 1 イェッセ・ヨロネン
GK 23 マッテオ・グランディ
DF 5 リドヘシアーノ・ハプス
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 10 ジョン・イボア
MF 17 C. Conde
MF 19 ビャルキ・ステイン・ビャルカソン
MF 31 A. Chiesurin
MF 80 サード・エル・ハダド
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 42 T. Palacios
DF 51 C. Alexiou
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 52 T. Berenbruch
MF 53 L. Topalović
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 9 マルクス・テュラム
監督
シモーネ・インザーギ
※23:00開始
<出場メンバー>
[ベネチア]
先発
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 4 ジェイ・イツェス
DF 21 リッチー・サグラード
DF 33 マリン・シュヴェルコ
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 7 フランチェスコ・ザンパーノ
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
FW 11 G. Oristanio
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 1 イェッセ・ヨロネン
GK 23 マッテオ・グランディ
DF 5 リドヘシアーノ・ハプス
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 10 ジョン・イボア
MF 17 C. Conde
MF 19 ビャルキ・ステイン・ビャルカソン
MF 31 A. Chiesurin
MF 80 サード・エル・ハダド
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 42 T. Palacios
DF 51 C. Alexiou
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 52 T. Berenbruch
MF 53 L. Topalović
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 9 マルクス・テュラム
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります