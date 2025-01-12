フェイエノールトvsユトレヒト スタメン発表
[1.12 オランダ・エールディビジ第18節](スタディオン・フェイエノールト)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[ユトレヒト]
先発
GK 25 M. Brouwer
DF 2 S. Horemans
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
MF 14 ジダン イクバル
MF 18 イェンス・トールンストラ
MF 20 Y. Cathline
MF 21 パクステン・アーロンソン
MF 22 ミゲル・ロドリゲス
FW 9 デイビット・ミン
控え
GK 32 T. de Graaff
GK 33 K. Gadellaa
DF 5 K. Finnsson
DF 40 マティッセ ディッデン
MF 6 オスカー・フラウロ
MF 7 V. Jensen
MF 26 M. Jonathans
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 19 アンソニー デスコット
FW 91 セバスチャン・アレ
監督
Ron Jans
※22:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[ユトレヒト]
先発
GK 25 M. Brouwer
DF 2 S. Horemans
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
MF 14 ジダン イクバル
MF 18 イェンス・トールンストラ
MF 20 Y. Cathline
MF 21 パクステン・アーロンソン
MF 22 ミゲル・ロドリゲス
FW 9 デイビット・ミン
控え
GK 32 T. de Graaff
GK 33 K. Gadellaa
DF 5 K. Finnsson
DF 40 マティッセ ディッデン
MF 6 オスカー・フラウロ
MF 7 V. Jensen
MF 26 M. Jonathans
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 19 アンソニー デスコット
FW 91 セバスチャン・アレ
監督
Ron Jans
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります