[1.12 オランダ・エールディビジ第18節](スタディオン・フェイエノールト)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 26 G. Read

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 6 R. Zerrouki

MF 10 C. Stengs

MF 14 Igor Paixão

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 21 P. Andreev

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 49 Z. Redmond

監督

ブライアン プリスケ

[ユトレヒト]

先発

GK 25 M. Brouwer

DF 2 S. Horemans

DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン

DF 16 S. El Karouani

DF 23 N. Vesterlund

MF 14 ジダン イクバル

MF 18 イェンス・トールンストラ

MF 20 Y. Cathline

MF 21 パクステン・アーロンソン

MF 22 ミゲル・ロドリゲス

FW 9 デイビット・ミン

控え

GK 32 T. de Graaff

GK 33 K. Gadellaa

DF 5 K. Finnsson

DF 40 マティッセ ディッデン

MF 6 オスカー・フラウロ

MF 7 V. Jensen

MF 26 M. Jonathans

MF 27 アロンゾ エングワンダ

FW 15 アドリアン ブレイク

FW 19 アンソニー デスコット

FW 91 セバスチャン・アレ

監督

Ron Jans

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります