■「まさか公式から振り向き界隈が出るとは!」「本人登場さすがすぎた」

【動画】Hey! Say! JUMP公式公開の福岡公演“振り向き界隈”ムービー

1月11日、12日にみずほPayPayドーム福岡で『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』(※「+」は上付きが正式表記)福岡公演を終えたHey! Say! JUMP。

このたびグループ公式TikTokにて、福岡公演の“振り向き界隈”ムービーが公開された。“振り向き界隈”ムービーとは、TWSの楽曲「If I’m S, Can You Be My N? (Sped Up Ver.) 」にのせて、様々なスポットやシーンでぬいぐるみを振り向かせるTikTokミーム。

今回「これが本当の振り向き界隈」として公開されたのは、メンバーを模したグッズのぬいぐるみが福岡空港や、ツアートラック、みずほPayPayドーム福岡の外観前、ツアースタンド、福岡名物フード、夜景など福岡ツアーにまつわるスポットで毎度振り向く動画。

最後はぬいぐるみではなく、まさかの知念侑李本人が振り向くというスペシャルなおまけもつけられている。

ファンからは

「まさか公式から振り向き界隈が出るとは!」

「最後の本人登場さすがすぎた」

「知念ちゃんかわいい」

など絶賛の声が届いている。