【Vリーグ女子結果まとめ】フォレストが仙台相手にホームでフルセット勝利！ 首位攻防戦で2連勝のブレス浜松は無敗記録を伸ばす【第11週】

1月11日(土)、1月12日(日)に2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第11週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第11週では、広島オイラーズ vs ヴィアティン三重、フォレストリーヴズ熊本 vs リガーレ仙台、信州ブリリアントアリーズ vs ブレス浜松、倉敷アブレイズ vs JAぎふリオレーナのカードで対戦が行われた。

首位攻防戦となった信州Ariesとブレス浜松の対戦は、ここまで10戦全勝と強さを見せるブレス浜松が敵地ながらも両日3ー1で勝利し、首位の座をキープした。対する信州Ariesは2連敗で順位を1つ下げ、3位となっている。

前節終了時点で9位のVT三重は広島とのアウェー戦に挑み、GAME1とGAME2共に勝利を収めた。この2勝でVT三重は8位に浮上している。一方の広島は、今季あげた白星はカノアラウレアーズ福岡との第4節GAME1のみと厳しい戦況が続いている。

ここまで6位のフォレストは、3位の仙台と対戦した。GAME1ではホームの声援を力にしたフォレストがフルセットの末、仙台相手に大金星。GAME2は上位チームの意地を見せた仙台がセットカウント3ー1で勝利したものの、上位チームに1勝をあげたフォレストは後続との差を広げる結果となった。

JAぎふとのホーム戦に挑んだ倉敷は両ゲーム共に3ー1で勝利し、5位をキープ。なお、JAぎふはこの2連敗で順位を2つ下げ、9位となっている。

次戦の第12週は、1月18日(土)、1月19日(日)に仙台 vs 信州Aries、東京サンビームズ vs フォレスト、JAぎふ vs アルテミス北海道、ブレス浜松 vs VT三重、カノア vs 広島の5カードで対戦が行われる。

■V.LEAGUE WOMEN 1月11日(土)試合結果

広島オイラーズ 1ー3 ヴィアティン三重

(21ー25、25ー17、18ー25、21ー25)

フォレストリーヴズ熊本 3ー2 リガーレ仙台

(25ー12、20ー25、25ー21、19ー25、15ー13)

信州ブリリアントアリーズ 1ー3 ブレス浜松

(25ー18、17ー25、23ー25、22ー25)

倉敷アブレイズ 3ー1 JAぎふリオレーナ

(19ー25、25ー20、25ー20、25ー17)

■V.LEAGUE WOMEN 1月12日(日)試合結果

広島オイラーズ 0ー3 ヴィアティン三重

(24ー26、23ー25、19ー25)

フォレストリーヴズ熊本 1ー3 リガーレ仙台

(27ー29、18ー25、26ー24、20ー25)

信州ブリリアントアリーズ 1ー3 ブレス浜松

(19ー25、25ー15、19ー25、20ー25)

倉敷アブレイズ 3ー1 JAぎふリオレーナ

(25ー22、25ー19、22ー25、25ー20)