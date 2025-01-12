

（C）「D.U.N.K. Showcase」製作委員会

日本の音楽シーンを変革する「D.U.N.K.」第3章に参加するアーティストが集結したライブイベント『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』を、2月8日（午後６時）、2月22日（午後６時）にHulu独占で擬似生配信する。

ラッパー、トラックメイカー、プロデューサー、さらにはマネジメント/レーベル・BMSGのCEOとして活動する SKY-HI が日本テレビとタッグを組んで2022年に始動した「D.U.N.K.-DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-」。SKY-HIが目指す「幾多のダンス＆ボーカルグループ（アーティスト）が垣根を越えて、日本から世界に発信していくプロジェクト」であり、この志に賛同（共鳴）するアーティストが集まる大型プロジェクト。

日本の音楽シーンを変革する「D.U.N.K.」第3章に参加する豪華アーティストが集結したライブイベント「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」を、今回もHulu独占で擬似生配信することが決定した。

過去2回、その画期的な試みで大反響を呼んでいる「D.U.N.K. Showcase」2025 年1月12日(日)、13日(月)の2日間にK-Arena Yokohamaで開催の本イベントは、SKY-HI、超特急、高橋海人（King ＆ Prince）、PSYCHIC FEVER、&TEAM、BE:FIRST、Aile The Shota presents「”PANDORA” Special Showcase」、MAZZEL という８組によるパフォーマンス。 そして、フィリピンを代表するP-POP グループ、SB19のボーカリストおよびダンサーとして活躍するFELIPがラップコラボレーションアーティストとして参加。

さらに、DAY1のラップコラボステージにはシークレットゲストとして田中樹（SixTONES）がサプライズ出演。所属事務所やレーベル、国境を越えた主催を務める SKY-HIの「ダンス＆ボーカルシーンに垣根も差別も必要ない」「ここをダンス&ボーカルの歴史のターニングポイントにしよう」という志を体現するアーティストたちの入魂のステージは必見。

また、1月12日(日)のDAY1では昨年、日本テレビ系列で放送された音楽番組「Apartment B」のスペシャルセッションが実現。LEO（ALI）、荘子 it（Dos Monos）、アオイヤマダ、BE:FIRST、ShowMinorSavage、THE D SoraKi が他では見ることができない、「D.U.N.K.」だからこそできたこの日限りのパフォーマンスを披露する。

疑似生配信終了後から見逃し配信も実施する。【疑似生配信概要】■タイトル「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama」■配信概要【DAY１（1月12日(日)公演分）】出演者：SKY-HI、超特急、高橋海人（King ＆ Prince）、PSYCHIC FEVER、&TEAM＜LAP COLLAB ARTIST＞FELIP、田中樹（SixTONES）＜Apartment B Special Session＞LEO（ALI）、荘子 it（Dos Monos）、アオイヤマダ、BE:FIRST、ShowMinorSavage、THE D SoraKi疑似生配信：2025年2月8日（土）午後 6:00 開演見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第〜2025年2月23日（日）午後 11:59 までチケット販売期間：2025年1月12日（日）午後 10:00〜2025年2月23日（日）午後 7:00 まで※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。【DAY2（1月13日(月)公演分）】出演者：SKY-HI、超特急、高橋海人（King ＆ Prince）、BE:FIRST、Aile The Shota presents「”PANDORA” Special Showcase」、&TEAM、MAZZEL＜LAP COLLAB ARTIST＞FELIP疑似生配信：2025年2月22日（土）午後6:00 開演見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第〜2025年３月9日（日）午後11:59 までチケット販売期間：2025年1月12日（日）午後10:00〜2025年3月9日（日）午後 7:00 まで※販売期間は予告なく変更になる場合あり■視聴料金4800 円（税込）■購入URL【2月8日(土) 午後 6:00 配信 DAY１（1月12日(日)公演分）】https://www.hulu.jp/store/dunk-showcase-in-k-arena-yokohama-day1【2月22日(土) 午後 6:00 配信 DAY2（1月13日(月)公演分）】https://www.hulu.jp/store/dunk-showcase-in-k-arena-yokohama-day2