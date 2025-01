【ライブレポート】MISIA最高峰のツアー、8年ぶりの『THE TOUR OF MISIA』が開幕

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■レコーディング中のニューアルバム『LOVE NEVER DIES』からの新曲も、サプライズ的にいち早くパフォーマンス!

MISIAの全国アリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』がAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールAで幕を開けた。

『THE TOUR OF MISIA』を冠したツアーは、実に8年ぶりの開催。最新のテクノロジーをあらゆる面で導入したMISIAのライブの真髄が詰まったこのシリーズは、その時点においてのエンターテインメントの最高到達点を体感できるものとして、ファンの枠を超えた幅広い層から大きな注目を集める一大ライブシリーズとなっている。

会場に入ってまず驚かされるのが、ステージ中央にそびえるMISIAの巨大オブジェだ。まるでオーディエンス一人ひとりを見守るように鎮座するその姿は、神々しくありつつも、ポップなアイコンとしてもまさに『THE TOUR OF MISIA』の世界を象徴しており印象的だ。

その巨大オブジェがオーケストラサウンドとレーザーによるライティングに染められると“LOVE NEVER DIES”の文字に彩られたLEDが、オブジェを中心にまるでピラミッドのように煌めく。そしてバレエダンサーたちが華麗に舞うなか、MISIAが登場。オープニングは2024年夏に開催されたパリ五輪に向けたアスリート応援ソング「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」。

そこから続くエネルギッシュでグルーヴィなステージから一転、ガラリと雰囲気を変えて披露したのは「希望のうた」だ。2024年末の『NHK紅白歌合戦』の大トリでは楽曲提供者であり親交を深めてきた矢野顕子とともに圧倒的なパフォーマンスを披露した姿が話題となったことも記憶に新しい。

また、今回の衣装は、パリコレクションなどファッション界の第一線で活躍する世界的なデザイナー、noir kei ninomiyaのコレクションを着用している。緻密かつ大胆な技巧が施された衣装の数々は、まさに『THE TOUR OF MISIA』と共鳴するものと言えるだろう。

MCでは、このツアー初日と同じタイミングで発表されたニューアルバム『LOVE NEVER DIES』についての話も。なんと、まだレコーディング中ということで、まさにツアーとともに出来上がるリアルタイムなMISIAの心情を反映したアルバムとなるに違いない。ライブ中盤では、このアルバムに収録される新曲「Be KIND」をサプライズ的にいち早くパフォーマンス。不安な時代に生きる我々の心に染みる“やさしさ”とその循環をテーマにした曲だ。

バレエダンサーとの舞台表現、バンドとの強力なグルーヴ、そしてDJ EMMAのプレイで盛り上がったダンスミックスなど、MISIAの魅力を存分に堪能できる代表曲の数々で彩られた公演はツアー初日を無事に終え、ここからさらに全国を巡回していく。

全国11都市25公演、6月のファイナル日本武道館公演まで20万人を動員するMISIA最高峰のツアー。このツアーと同じタイトルを冠したニューアルバムがどのようなものになるのか、リリースが待ち遠しくなる最新のMISIAの世界観を感じられるライブだった。

リリース情報

2025年発売予定

ALBUM『LOVE NEVER DIES』

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp