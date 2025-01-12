¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¡¡¾º³Ê¥é¥¤¥Ð¥ëÊ¡°æ¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÏ¢¾¡¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡°æ83¡½86Ê¡²¬¡Ê12Æü¡¢Ê¡°æ¡¦¥»¡¼¥ì¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÊ¡°æ¤Ë2Ï¢¾¡¤·¡¢24¾¡8ÇÔ¤ÎÀ¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿11Æü¤Î»î¹ç¤Ç89¡½66¤ÈÂç¾¡¤·¤¿Ê¡²¬¤Ï¡¢12Æü¤ÎÂè2Àï¤âÂç¹õÃì¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¹¥ß¥¹¤ò¼´¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò»ÙÇÛ¡£Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î»Ä¤ê8Ê¬¤Ç19ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÊ¡°æ¤ÎÌÔÈ¿·â¤ËÁø¤¤¡¢»Ä¤ê3ÉÃ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¾Àîµ®Ç·¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò2ËÜ·è¤á¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡°æ¤Ï1Éô¡ÊB1¡Ë¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿B2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¶¯Å¨¡£ÉÍ¸ý±ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â½Ð¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡B2¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê18¡Á19Æü¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ò¶´¤ß¡¢24Æü¤ËºÆ³«¡£Ê¡²¬¤ÏÆ±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÊ¡Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£