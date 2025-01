【SVリーグ女子結果まとめ】PFUがデンソー相手に大金星！ 上位チーム同士の戦いは1勝1敗の大熱戦に【第12週】

大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第12週の試合が11日(土)と12日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

第12週の試合では全14チーム(7カード)の試合が行われた。

前節終了時点で3位の埼玉上尾メディックスは6位のSAGA久光スプリングスと対戦。GAME1では、第1セットの接戦を取り切ったSAGA久光が勢いそのままにセットカウント3ー1で勝利。アメリカ出身のオポジット、サムディ―・ステファニーが高い決定率で勝利に大きく貢献した。GAME2は埼玉上尾が上位の意地を見せストレートで勝利し、ここまでの両チームの対戦成績は2勝2敗となった。

©SV.LEAGUE

ここまでトップを走る大阪マーヴェラスは、4位のNECレッドロケッツ川崎と対戦。GAME1では互いにセットを取り合い、勝敗はフルセットまでもつれ込んだ。先に2セットを取ったのは大阪MVだったが、最後まで粘りを見せたNEC川崎がフルセット勝利。GAME2は一転して大阪MVがストレートで勝利したが、NEC川崎はホームでファンに大きな勝利を届けた。

©SV.LEAGUE

他にも、フルセットの激闘を繰り広げたのは前節を終えて8位の東レアローズ滋賀と12位のKUROBEアクアフェアリーズの一戦。順位で下回るKUROBEが、GAME1でフルセットの末に見事勝利。ドイツ出身のアウトサイドヒッター、レーナ・シュティグロートが驚異の26得点でチームを勝利へ導いた。なお、GAME2は東レ滋賀の快勝となった。

第11節を終え、2位につけているデンソーエアリービーズは11位のPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦。PFUのホームで行われたこの対戦は、GAME1でPFUが大金星。セットカウント3ー1で上位のデンソーに勝利する。GAME2はデュースまでもつれ込むセットもあったが、順位で大きく上回るデンソーが白星をあげた。

ここまで7位のAstemoリヴァーレ茨城と9位のクインシーズ刈谷の対戦も両日見ごたえのある試合になった。両ゲームとも全セット20点を超える接戦となり、実力が拮抗し合う両者の熱戦が見られた。GAME1では3-1でAstemoが勝利するもGAME2は同じく3ー1で刈谷が勝利を収め、1勝1敗の痛み分けとした。

その他、群馬グリーンウイングスとの対戦でGAME1、2ともに快勝したヴィクトリーナ姫路は4位に浮上。群馬のSVリーグ初勝利は次戦に持ち越しとなった。岡山シーガルズとアランマーレ山形の対戦は両ゲーム岡山が勝利。GAME1ではA山形が粘りを見せる場面もあったが、岡山がストレートで勝利した。

次戦の第13週は、1月18日(土)と19日(日)に刈谷 vs SAGA久光、デンソー vs 群馬、Astemo vs 埼玉上尾、大阪MV vs KUROBE、A山形 vs 姫路、NEC川崎 vs 岡山、東レ滋賀 vs PFUの7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第12週GAME1結果

埼玉上尾メディックス 1ー3 SAGA久光スプリングス

(26ー28、17ー25、26ー24、21ー25)

KUROBEアクアフェアリーズ 3ー2 東レアローズ滋賀

(25ー19、21ー25、25ー20、19ー25、15ー11)

PFUブルーキャッツ石川かほく 3ー1 デンソーエアリービーズ

(25ー27、27ー25、25ー19、25ー22)

クインシーズ刈谷 1ー3 Astemoリヴァーレ茨城

(22ー25、18ー25、25ー17、23ー25)

ヴィクトリーナ姫路 3ー0 群馬グリーンウイングス

(25ー12、25ー15、25ー18)

岡山シーガルズ 3ー0 アランマーレ山形

(25ー23、25ー15、25ー17)

NECレッドロケッツ川崎 3ー2 大阪マーヴェラス

(25ー19、19ー25、17ー25、25ー23、15ー12)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第12週GAME2結果

埼玉上尾メディックス 3ー0 SAGA久光スプリングス

(28ー26、25ー20、27ー25)

KUROBEアクアフェアリーズ 3ー0 東レアローズ滋賀

(25ー18、25ー19、25ー14)

PFUブルーキャッツ石川かほく 0ー3 デンソーエアリービーズ

(24ー26、19ー25、22ー25)

クインシーズ刈谷 3ー1 Astemoリヴァーレ茨城

(25ー23、25ー22、21ー25、25ー21)

ヴィクトリーナ姫路 3ー0 群馬グリーンウイングス

(25ー9、25ー16、25ー18)

岡山シーガルズ 3ー0 アランマーレ山形

(25ー17、25ー17、25ー11)

NECレッドロケッツ川崎 0ー3 大阪マーヴェラス

(13ー25、21ー25、19ー25)