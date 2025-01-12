家畜の越冬地、中国新疆ウイグル自治区テケス県
9日、テケス県の放牧地で馬を追う牧畜民。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
【新華社テケス1月12日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県は四方を山に囲まれ、上空ほど気温が高くなる「逆転層」の形成されやすい場所が標高900〜1400メートルのエリアに114万ムー（約760平方キロ）にわたって広がっており、家畜が冬を過ごすのに適している。
9日、テケス県の放牧地で水を飲む馬。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、テケス県の道端に集まる羊。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、テケス県の冬景色。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、雪に覆われたテケス県の放牧地。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、雪に覆われたテケス県の放牧地。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、テケス県の放牧地にある水源地。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
10日、テケス県の八卦城。（ドローンから、テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、雪に覆われたテケス県の放牧地。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、テケス県の放牧地にある水源地。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
9日、テケス県の冬景色。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）
10日、テケス県の八卦城。（テケス＝新華社記者/杜涓涓）