高校の団体総合1位、京都明徳の演技=2025年1月12日、東京都調布市、平井一生撮影

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　中高生が競演するダンスの冬の祭典「ダンスドリル　ウィンターカップ2025」が11、12の両日、東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザで開かれた。

　高校の団体総合は京都明徳が2連覇を果たし、朝日新聞社賞を獲得。中学校の団体総合は龍谷大付平安（京都）が制した。

高校の団体総合2位、創志学園（岡山）の演技=2025年1月11日、東京都調布市、平井一生撮影

　NPO法人「ミスダンスドリルチーム・インターナショナル・ジャパン」（小松世和理事長）の主催で、朝日新聞社などの後援。高校は第16回、中学校は第14回大会。チアダンス部やダンス部、バトントワリング部などに所属する選手らが、会場に響き渡るテーマ音楽に合わせて様々なダンスを披露。演技が終わるたびに、会場は大きな拍手と歓声でわいた。

　高校の団体総合で1位になった京都明徳ダンス部の灘毬乃（まりの）部長（3年）は「今年は2連覇のプレッシャーがあった。3年生20人も出場することができ、みんなの努力でプレッシャーをはねのけることができたと思う」と話した。

　団体総合の上位、審査員特別賞、各部門の優勝は次の通り。

　●高校

　【団体総合】?京都明徳?創志学園（岡山）?幸福の科学学園関西（滋賀）?長野県長野西?福岡工業大付城東

　【審査員特別賞】東洋（東京）、大阪府立市岡、叡明（埼玉）

　【ミスソロ3年】弓削南歩（茂原北陵）

　【ミスソロ2年】増田千慧（熊本国府）

　【ミスソロ1年】高山世渚（熊本国府）

　【ミスターソロ】小泉悠（創志学園）

　【ソングポン・スモール編成】熊本国府

　【ソングポン・ミディアム編成】大阪成蹊女子

　【ソングポン・ラージ編成】浦和実業学園（埼玉）

　【ヒップホップ女子・スモール編成】福岡工大付城東

　【ヒップホップ女子・ミディアム編成】長野県伊那弥生ケ丘

　【ヒップホップ女子・ラージ編成】大阪府立柴島

　【ヒップホップ男女混成・スモール編成】創志学園

　【ヒップホップ男女混成・ミディアム編成】豊川（愛知）

　【ヒップホップ男女混成・ラージ編成】京都明徳

　【ヒップホップ男子】新田（愛媛）

　【ジャズ・スモール編成】幸福の科学学園関西

　【ジャズ・ラージ編成】埼玉県立入間向陽

　【ドリルポン・スモール編成】学法石川（福島）

　【ドリルポン・ミディアム編成】福島県立郡山商

　【ドリルポン・ラージ編成】就実（岡山）

　【チア】飯田女子（長野）

　【リリカル】至学館（愛知）

　【プロップ】岡山県立岡山一宮

　【キック】福島県立郡山商

　【メジャーレット】さいたま市立浦和南

　【トールフラッグ】文京学院大女子（東京）

　【ショートフラッグ】共栄学園（東京）

　【ノベルティー】大阪府立桜塚

　【ミリタリー】長野県長野西

　●中学校

　【団体総合】?龍谷大付平安（京都）?幸福の科学学園（栃木）?本庄一（埼玉）

　【審査員特別賞】共栄学園（東京）、高松市立勝賀、幸福の科学学園

　【ミスソロ2年】村田美織（西武台新座）

　【ミスソロ1年】永井歩（上尾市立大石）

　【ソングポン・スモール編成】本庄一

　【ソングポン・ミディアム編成】龍谷大付平安

　【ソングポン・ラージ編成】幸福の科学学園

　【ヒップホップ女子・スモール編成】近大付広島東広島校

　【ヒップホップ女子・ラージ編成】桜丘（東京）

　【リリカル】幸福の科学学園関西（滋賀）

　【ジャズ】実践女子学園（東京）

　【ヒップホップ男女混成・スモール編成】高松市立勝賀

　【ヒップホップ男女混成・ラージ編成】目黒日大（東京）

　【ドリルポン】樟蔭（大阪）

　【メジャーレット】順天（東京）

　【トールフラッグ】文京学院大女子（東京）（倉富竜太）