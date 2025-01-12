ダンスドリル冬季杯、高校は京都明徳が2連覇 中学は龍谷大平安がV
中高生が競演するダンスの冬の祭典「ダンスドリル ウィンターカップ2025」が11、12の両日、東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザで開かれた。
高校の団体総合は京都明徳が2連覇を果たし、朝日新聞社賞を獲得。中学校の団体総合は龍谷大付平安（京都）が制した。
高校の団体総合2位、創志学園（岡山）の演技=2025年1月11日、東京都調布市、平井一生撮影
NPO法人「ミスダンスドリルチーム・インターナショナル・ジャパン」（小松世和理事長）の主催で、朝日新聞社などの後援。高校は第16回、中学校は第14回大会。チアダンス部やダンス部、バトントワリング部などに所属する選手らが、会場に響き渡るテーマ音楽に合わせて様々なダンスを披露。演技が終わるたびに、会場は大きな拍手と歓声でわいた。
高校の団体総合で1位になった京都明徳ダンス部の灘毬乃（まりの）部長（3年）は「今年は2連覇のプレッシャーがあった。3年生20人も出場することができ、みんなの努力でプレッシャーをはねのけることができたと思う」と話した。
団体総合の上位、審査員特別賞、各部門の優勝は次の通り。
●高校
【団体総合】?京都明徳?創志学園（岡山）?幸福の科学学園関西（滋賀）?長野県長野西?福岡工業大付城東
【審査員特別賞】東洋（東京）、大阪府立市岡、叡明（埼玉）
【ミスソロ3年】弓削南歩（茂原北陵）
【ミスソロ2年】増田千慧（熊本国府）
【ミスソロ1年】高山世渚（熊本国府）
【ミスターソロ】小泉悠（創志学園）
【ソングポン・スモール編成】熊本国府
【ソングポン・ミディアム編成】大阪成蹊女子
【ソングポン・ラージ編成】浦和実業学園（埼玉）
【ヒップホップ女子・スモール編成】福岡工大付城東
【ヒップホップ女子・ミディアム編成】長野県伊那弥生ケ丘
【ヒップホップ女子・ラージ編成】大阪府立柴島
【ヒップホップ男女混成・スモール編成】創志学園
【ヒップホップ男女混成・ミディアム編成】豊川（愛知）
【ヒップホップ男女混成・ラージ編成】京都明徳
【ヒップホップ男子】新田（愛媛）
【ジャズ・スモール編成】幸福の科学学園関西
【ジャズ・ラージ編成】埼玉県立入間向陽
【ドリルポン・スモール編成】学法石川（福島）
【ドリルポン・ミディアム編成】福島県立郡山商
【ドリルポン・ラージ編成】就実（岡山）
【チア】飯田女子（長野）
【リリカル】至学館（愛知）
【プロップ】岡山県立岡山一宮
【キック】福島県立郡山商
【メジャーレット】さいたま市立浦和南
【トールフラッグ】文京学院大女子（東京）
【ショートフラッグ】共栄学園（東京）
【ノベルティー】大阪府立桜塚
【ミリタリー】長野県長野西
●中学校
【団体総合】?龍谷大付平安（京都）?幸福の科学学園（栃木）?本庄一（埼玉）
【審査員特別賞】共栄学園（東京）、高松市立勝賀、幸福の科学学園
【ミスソロ2年】村田美織（西武台新座）
【ミスソロ1年】永井歩（上尾市立大石）
【ソングポン・スモール編成】本庄一
【ソングポン・ミディアム編成】龍谷大付平安
【ソングポン・ラージ編成】幸福の科学学園
【ヒップホップ女子・スモール編成】近大付広島東広島校
【ヒップホップ女子・ラージ編成】桜丘（東京）
【リリカル】幸福の科学学園関西（滋賀）
【ジャズ】実践女子学園（東京）
【ヒップホップ男女混成・スモール編成】高松市立勝賀
【ヒップホップ男女混成・ラージ編成】目黒日大（東京）
【ドリルポン】樟蔭（大阪）
【メジャーレット】順天（東京）
【トールフラッグ】文京学院大女子（東京）（倉富竜太）