“憧れの異世界。”のブランドを掲げる長崎「ハウステンボス」にて、冬季限定イベント「白銀の世界」を開催。

「イルミネーションアワード総合エンタテインメント部門」にて10年連続日本一を獲得しているイルミネーションで、ヨーロッパの街並みが雪景色のように”真っ白“な銀世界に輝き、感動のひとときが過ごせます。

今回は、そんな「白銀の世界」期間中に「スピンネーカーバー」で提供される白銀の街のカクテルフェアのカクテルを紹介していきます。

ハウステンボス/スピンネーカーバー「白銀の世界 2025」白銀の街のカクテルフェア

料金

アルコール 1,500円 ノンアルコール 1,200円

提供期間: 2025年1月11日 〜 2025年2月27日

※店休日:火曜日、水曜日、1/16(木)、2/6(木)、2/13(木)

※1/29(水)は花火開催に合わせ営業いたします。

提供店舗:ハウステンボス/ハーバータウン ホテルデンハーグ1階「スピンネーカーバー」

ハウステンボスのイルミネーションが期間限定で“真っ白”に輝く特別なシーズン『白銀の世界』を2025年も開催。

クリスマスシーズンのシャンパンゴールドに彩られた場内から一変、雪景色のように “真っ白”に光輝く幻想的な銀世界が届けられます。

ハーバータウン ホテルデンハーグ1階にある「スピンネーカーバー」は、上品で重厚な木目のインテリアとシックであたたかなくつろぎのバー。

ゆったりとした時間が流れる大人の隠れ家です。

そんな「スピンネーカーバー」では、白銀の街のカクテルフェアとして、冬が旬の柚子のリキュールを使用した香り高いカクテルと、寒い冬にぴったりな甘くスパイシーなホットカクテルが提供されています。

Jente Fjorden ジェンテ フィヨルデン

よく冷えた氷が冬のフィヨルドをイメージしたカクテル。

アクセントとして、冬が旬の柚子のリキュールを使用。

香り高いカクテルで、爽やかにいただけます☆

Celtic Soul ケルティック ソウル

スコットランドのリキュール、ドランブイとスコッチウィスキーを組み合わせたカクテル。

寒い季節に嬉しい、体を温める甘くスパイシーなホットカクテルに仕上がっています。

ハウステンボス/スピンネーカーバー「白銀の世界 2025」白銀の街のカクテルフェアの紹介でした。

