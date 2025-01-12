¡Ö¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¡×¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢»ÒÏ¢¤ì½é³¤³°¤Ç¤ÎàÊìÌ¼¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Çá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¡Ö¹¬¤»ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò(38)=Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4ºÐ¤Î°¦Ì¼¤È¤Î½é³¤³°Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÒÏ¢¤ì½é³¤³°¡¡¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ªÍ§Ã£¤È¤âÍ·¤Ù¤Æ¡¢³¤¤ÈÍ¼Æü¤È¤æ¤Ã¤¯¤êËþµÊ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸½ÃÏ¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¤ªÂ·¤¤¤ÎÉþ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢°¦Ì¼¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢³¤¤äÄ®ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¿Æ»Ò¤Ç´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊìÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤ÎÁÇÅ¨¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¹¬¤»ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£