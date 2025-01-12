¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡ÖÂçµÈ¡×¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ö1¾¡¤·¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¥ì¥Ã¥¹¥ó²ñ
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê26¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤¬12Æü¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥ì¥Ã¥¹¥ó²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£6¡Á15ºÐ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤¿¾¡¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁÇÄ¾¤ÇÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯78°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï20ÅÀ¡£¥·¡¼¥É¤¬³Í¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢9·î¡¢10·î¤¯¤é¤¤¤«¤éÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤ËÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ´¶¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ³Ê»²Àï3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º1¾¡¤·¤¿¤¤¡£1¾¡¤·¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Î¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¤¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥È¤â¥ª¥Õ¤Ë½¤Àµ¤·¡Ö¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æº¸ÏÆ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÈÊá¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾¤¬¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î½é½Ü¤ËÅÏÊÆ¤·Âè2Àï¤«¤é½Ð¾ìÍ½Äê¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¸Î¶¿¡¦¼¯»ùÅç¤Ç²á¤´¤·¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤â´°Î»¡£½é·Ø¤Ç¤Ï¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¡ÖÂçµÈ¡×¤ò¤Ò¤¤¢¤Æ¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î»î¹ç¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£