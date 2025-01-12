È¾Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬½éÆü¤ËÇÈÍð¡Ä¡Ä¸µ¼ãÇµ²Ö¡Öº£¾ì½ê¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤à¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦ ¹Ë¼è¤êÌÜ»Ø¤¹¶×Ý¯¡õË¾ºÎ¶¤ÏÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡ãÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½éÆü¡þ12Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¿È¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¡©ÇÈÍð¤Î½éÆü¼èÁÈ
¡¡2025Ç¯¤ÎÂçÁêËÐ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£½é¾ì½ê¤ÏÀ®ÀÓ¼¡Âè¤ÇÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¡¢Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Î¡ÈW²£¹Ë¾º¿Ê¡É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê²£¹Ë¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯ÁêËÐ³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤«¡¢¼ã¼ê¤ÎÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¡¢Á°Æ¬½½°ìËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡¡Àè¾ì½ê¡¢¶×ºù¤ÏË¾ºÎ¶¤È¤Î21Ç¯¤Ö¤êÂç´ØÆ±»Î¤ÎÀé½©³ÚÁêÀ±·èÀï¤òÀ©¤·¡¢14¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢Âç´Ø¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¡£Àé½©³Ú¤Î·ë¤Ó¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤â¡Ö½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¡×¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£Ë¾ºÎ¶¤â¶×ºù¤È¤È¤â¤Ë¹Ë³Í¤ê¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¾ì½êÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤â¡¢ÁêËÐ³¦¤ò¤â¤¦°ìÃÊ³¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÁá¤¯¿·¤·¤¤²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤òË¾¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¸Â¤ê¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ°Ò¸·¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£É¨¤ËÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºòÇ¯¤Ï³§¶Ð¤·¤¿2¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¸åÇÚÎÏ»Î¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤ëµ¤³µ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾È¥ÎÉÙ»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»°Ìò¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾®·ë¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤È¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë¤Ó¤ËÇÈÍð¡£¸ªÆ©¤«¤·¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÆü¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤Ï¡Ö²£¹Ë¤ÏÂ¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¾ì½ê¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤à¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶×Ý¯¤âÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÂºÉÙ»Î¤ÏÁ°Æ¬½½ÆóËçÌÜ¡¦¶ÓÌÚ¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤ò¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤Ç²¼¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÁ°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦æÆ±î¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Ë°ú¤Íî¤È¤·¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë