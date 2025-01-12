¡Ö·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆÃÊÌ¡×¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Ï¢ÇÆÁÀ¤¦¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ·è¾¡¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ãÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Á°Âç²ñ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ò3-0¤ÇÂà¤±¤Æ½çÅö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯½à·è¾¡¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ò·âÇË¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ç¤ÏÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç0-4¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö·è¾¡Àï¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤Ä´»Ò¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤È¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¤¤¤Ä´»Ò¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤È¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Á´°÷¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·è¾¡Àï¤ËÎ×¤à¼«¿®¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿»î¹ç¤Ï¾ï¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤é¤ËÇÔ¤ì¤¿º£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÈÈ¤·¤¿¥ß¥¹¤òÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥·¥³¤Ï¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¡×
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤Æ±Âç²ñ¤À¤¬¡¢³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¹ç¤¤¤Ï½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åý·×Åª¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Éé¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢¥ê¡¼¥¬¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê¤òÎÏ¶¯¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç·è¾¡Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤â¤½¤ì¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥é¥·¥³¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê»î¹ç¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Á°²óÂÐÀï¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¹¶Î¬¤ò´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸Ä¤Î¼Á¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤ê¤â¼Á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¶ÉÌÌ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å²ó¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸Ä¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÌÀÆü¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¼éÈ÷¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤à¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¿Ê¤áÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤Ï¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤ò100¡ó·èÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Á°Âç²ñ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ò3-0¤ÇÂà¤±¤Æ½çÅö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯½à·è¾¡¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ò·âÇË¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ç¤ÏÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç0-4¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö·è¾¡Àï¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤Ä´»Ò¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤È¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤é¤ËÇÔ¤ì¤¿º£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÈÈ¤·¤¿¥ß¥¹¤òÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥·¥³¤Ï¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¡×
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤Æ±Âç²ñ¤À¤¬¡¢³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¹ç¤¤¤Ï½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åý·×Åª¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Éé¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢¥ê¡¼¥¬¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê¤òÎÏ¶¯¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç·è¾¡Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤â¤½¤ì¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥é¥·¥³¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê»î¹ç¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Á°²óÂÐÀï¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¹¶Î¬¤ò´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸Ä¤Î¼Á¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤ê¤â¼Á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¶ÉÌÌ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å²ó¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸Ä¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÌÀÆü¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¼éÈ÷¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤à¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¿Ê¤áÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤Ï¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤ò100¡ó·èÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×