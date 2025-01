“憧れの異世界。”のブランドを掲げる長崎「ハウステンボス」にて、冬季限定イベント「白銀の世界」を開催。

「イルミネーションアワード総合エンタテインメント部門」にて10年連続日本一を獲得しているイルミネーションで、ヨーロッパの街並みが雪景色のように”真っ白“な銀世界に輝き、感動のひとときが過ごせます。

今回は、そんな「白銀の世界」期間中に「悟空」で提供される期間限定メニュー2種類を紹介していきます。

ハウステンボス/悟空「白銀の世界 2025」メニュー

提供期間: 2025年1月11日 〜 2025年2月27日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「悟空」

ハウステンボスのイルミネーションが期間限定で“真っ白”に輝く特別なシーズン『白銀の世界』を2025年も開催。

クリスマスシーズンのシャンパンゴールドに彩られた場内から一変、雪景色のように “真っ白”に光輝く幻想的な銀世界が届けられます。

長崎名物の代表格・ちゃんぽんと皿うどんをはじめ、担担麺や焼きそばなど、こだわりの麺料理を味わえる中華レストラン「悟空」では、

期間限定のメニュー2種類を提供☆

九十九島牡蠣と干し貝柱のクリームちゃんぽん

価格:1,900円

牡蠣を贅沢に使用した冬限定のクリームちゃんぽん。

干し貝柱の旨味と仕上げのパルメジャーノで心温まる濃厚な味わいに!

うまみのつまった牡蠣のおいしさと、

優しい味わいのクリームスープがよく合います。

画像提供:ハウステンボス

長崎みかんのベイクドチーズケーキ

価格:1,100円

長崎みかんジュースを使用したさっぱり濃厚なチーズケーキ。

パリパリのライスペーパーで包み、特製杏仁ソースに絡めていただくのが悟空流!

画像提供:ハウステンボス

濃厚な味わいが楽しめる変わり種ちゃんぽんとチーズケーキが期間限定で登場!

ハウステンボス/悟空「白銀の世界 2025」メニューの紹介でした。

ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】濃厚なら味わいの牡蠣のクリームちゃんぽん!ハウステンボス/悟空「白銀の世界 2025」メニュー appeared first on Dtimes.