¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û±©Æî¡¡ÃÏ¸µ¡¦²¼Ìî»Ô¤ÇÀ®¿Í¼°Æó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤»²²Ã¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥Ç¥ì¥é£²Ï¢ÇÆ¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î±©Æî¡Ê£²£°¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÊÌÚ¡¦²¼Ìî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²¼Ìî»ÔÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î£±£±Æü¤Ë£²£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿±©Æî¤Ï¡¢Çò¥Ù¡¼¥¹¤Î¿¶¤êÂµ¤Ë¶â¿§¤ÎÂÓ¤ÇÀ²¤ìÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¤³¤È¤òÂç¿Í¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ²¼Ìî»Ô¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢³å¤µ¤¤¤òÍá¤Ó¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±©Æî¤ÏÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ç¤¢¤ëÍùÆî¡¢ÈÞÆî¤È¤È¤â¤Ë¡Öµ±¤±²¼Ìî¥¨¡¼¥ëÂç»È¡×¤ÈÌ³¤á¤ë¡£Æ±Âç»È¤Ï¡¢³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ±»Ô¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÍÌ¾¿Í¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÃæÆü¤ÎÅê¼ê¡¦Íî¹ç±ÑÆó»á¤ä¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£¶£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷»á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÇò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤Ø¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ê¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë£²Ï¢ÇÆ¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£