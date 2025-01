BMSG×ちゃんみなによるガールズグループオーディション『No No Girls』の、デビューグループ名とメンバーが決定した。

1月11日にKアリーナ横浜にて最終審査『No No Girls THE FINAL』が開催され、2万人に見守られながら審査結果が発表。デビューグループ名は『HANA』となり、メンバーはCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7名となった。

本イベントはオーディションの最終審査ステージだけではなく、ちゃんみなによるスペシャルステージからスタート。3次審査まで進んだ30名の候補者全員が5次審査までの楽曲を披露した。また、MCとして大島美幸(森三中)とガンバレルーヤによるユニット MyM、スペシャルゲストとして倖田來未、(sic)boyが参加した。

最終審査は、KOKO、KOHARU、JISOO、MAHINA、YURIのAチーム、KOKONA、CHIKA、NAOKO、FUMINO、MOMOKAのBチームに分かれたグループ審査と、1人1人の力を発揮するソロ審査の2つに。グループ審査では課題曲「Drop」、ソロ審査はそれぞれがちゃんみなの楽曲から選曲し、アレンジなども加えて披露した。

緊張感が伝わる会場の中、ちゃんみなとSKY-HIは「心を決めて、心をこめた審査をさせていただいた」「前向きに彼女たちの人生にフォーカスしてベストな選定をした」とコメント。約1時間の審査時間をかけて決まったデビューメンバーをちゃんみなが発表した。続けてちゃんみなは観客の前で10人の候補者それぞれへのコメントを送り、SKY-HIも総評の言葉を送った。また、約1年間のオーディション期間を経て、7,000名からデビューメンバーとなった7名が涙を流しながら心境を語った。

さらに、ちゃんみなは「私がプロデュースをするガールズグループの名前は『HANA』です」「頑張って、頑張って、頑張って咲いたみんななのでHANAという名前にしました。枯れない花を私も一緒に作って見せます」という強いメッセージを添えた。

同時に、HANAは最終審査の課題曲でもある「Drop」でプレデビューをすること、今春ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューをすること、デビュー直前イベントが開催されることが発表された。

フィナーレのパートではちゃんみなが「Good」を披露し、続いてちゃんみなと最終審査に参加した10人で「SAD SONG」を歌唱。最後に番組のテーマ曲である「NG」を30人の『No No Girls』メンバー全員と共に歌唱し、イベントを締め括った。

なお、本イベントの最終審査と審査発表の模様は本日1月12日よりBMSG公式YouTubeチャンネルにて1回限りで配信されたが、1月17日20時公開の『No No Girls』第15話でもその様子が公開される。さらに、『No No Girls THE FINAL』の完全版は1月26日18時よりHuluで配信予定だ。

【デビューメンバーコメント(『No No Girls THE FINAL』より)】

・CHIKA

今までNOと言われた人生があるからこそ、音楽に対する思いが大きくなったからこそ、こんな素敵な場所に出会えました。人生って全部自分のためにあるんだなって思えたし、これからは誰かのために私が人生をかけて伝えていきたいです。

・NAOKO

また一つ新しい夢ができました。もっともっとたくさんの人を幸せにできるアーティストになります。

・JISOO

音楽は頑張ってもできない事もあるんだと思っていました。今振り返ると時間と努力が足りなかっただけだと気づきました。たくさんの人に作っていただいたチャンスを大事にしながら、これからも頑張ります。

・YURI

今までやってきたことが嘘じゃなかったと信じることができましたし、皆さんに伝えることができたと思うと嬉しく思います。これからも努力を続けてたくさん伝えていきたいです。

・MOMOKA

自分の中で止まっていた時計の針がやっと動き出すことができたかなと思っています。自分と向き合えたこのオーディションの一年はかけがえのないものでした。私はここから大きな一歩を歩みだして絶対にみんなの人生を変えるようなアーティストになります。

・KOHARU

このオーディションは自分の人生の中で一番濃い時間でした。この自分を愛することができ始めました。もっと大きいアーティストになるのでまだまだ見届けてください。本当の意味で皆さんの生きる理由になりたいと思います。

・MAHINA

この幸せな景色を見させていただきありがとうございます。まだまだ努力することがたくさんあるので努力を止めずにこれからも進んでいきたいです。笑顔になるきっかけになるアーティストになりたいです。

