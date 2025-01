【ライブレポート】『No No Girls』デビューメンバー7名が決定！グループ名は「HANA」【BMSG×ちゃんみな】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「頑張って、頑張って、頑張って咲いたみんななので、HANAという名前にしました。枯れない花を、私も一緒に作って見せます」(ちゃんみな)

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELらが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション『No No Girls』を開催。その最終審査『No No Girls THE FINAL』が、1月11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催され、2万人に見守られながら、デビューグループ名とそのメンバーが決定した。

デビューグループ名は“HANA”。メンバーは、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7名となった。

『No No Girls THE FINAL』はオーディションの最終審査ステージだけではなく、ちゃんみなによるスペシャルステージからスタートし、3次審査まで進んだ30名の候補者全員が5次審査までの楽曲を披露。さらに、MCとして大島美幸(森三中)とガンバレルーヤによるユニットのMyM、スペシャルゲストとして倖田來未、(sic)boyが参加した。

最終審査は、KOKO、KOHARU、JISOO、MAHINA、YURIのAチーム、KOKONA、CHIKA、NAOKO、FUMINO、MOMOKAのBチームに分かれたグループ審査と、一人ひとりの力を発揮するソロ審査の2つ。グループ審査では課題曲「Drop」、ソロ審査はそれぞれちゃんみなの楽曲から選曲しアレンジなども加えて披露された。

全身全霊で歌う姿、脳裏に焼き付くほどの演出で会場を沸かせたMOMOKAの「PAIN IS BEAUTY」、ダンサーふたりとともに物語が繰り広げられるようなパフォーマンスを繰り広げたMAHINAの「花火」、ポールダンスに挑戦して会場の雰囲気を一変させたKOKONAの「TO HATERS」、圧倒的な歌唱力と命を削るパフォーマンスを見せたCHIKAの「美人」は、パフォーマンス後も会場が余韻に浸っていた。

続いて、ピアノの弾き語りで隠してきた感情を曝け出したFUMINOの「In the Flames」、まるでミュージカルに来ているような錯覚に陥るほど洗練されたパフォーマンスを見せたKOHARUの「ディスタンス」、魂を削りながら歌ったKOKOの「ダリア」、エレキギターに挑戦し音楽の楽しさを新しい角度で伝えたJISOOの「I’m Not OK」、圧倒的な実力をさらに進化させたNAOKOの「^_^」。そして、YURIの「ハレンチ」では、その世界観と時折見せる笑顔が会場の時を止めるなど、10人がそれぞれ圧巻のパフォーマンスで美しく会場を魅了した。

約1時間の審査時間をかけて、ちゃんみなから最終審査パフォーマンスを披露した10人の候補者へのコメントが伝えられ、デビューメンバーの発表へ。緊張感が伝わる会場のなか、「心を決めて、心を込めた審査をさせていただいた」「前向きに彼女たちの人生にフォーカスして、ベストな選定をした」と話すちゃんみなとSKY-HI。

そしてついに、新しいガールズグループのデビューメンバーが発表。静かな会場にメンバーの名前だけが響きわたった。約1年間のオーディション期間、7,000名からデビューメンバーとなた7名、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAが心境を語る。涙を流しながら発した言葉たちは、彼女たちがNoを言われてきた過去があるからこそ、会場全員の心に響いた。

さらに、グループ名の発表。「私がプロデュースをするガールズグループの名前は“HANA”です」「頑張って、頑張って、頑張って咲いたみんななので、HANAという名前にしました。枯れない花を、私も一緒に作って見せます」という強いメッセージを、ちゃんみなが添えた。

同時に、HANAが最終審査の課題曲でもある「Drop」でプレデビューをすること、2025年春にソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューをすること、デビュー直前イベントの開催が発表され、会場は期待と興奮で包まれた。

そして、フィナーレのパートでは、ちゃんみなが「Good」を披露。続いて、ちゃんみなと最終審査に参加した10人で「SAD SONG」の歌唱。そして番組のテーマ曲である「NG」を、30人の『No No Girls』メンバー全員とともに歌唱し、『No No Girls THE FINAL』は締め括られた。

『No No Girls THE FINAL』の最終審査と審査発表の模様は、1月12日14時からBMSG Official YouTube Channelにて一回限りで配信されたが、1月17日20時公開の『No No Girls』第15話でも、当日の様子が公開となる。また、『No No Girls THE FINAL』の完全版は、1月26日18時よりHuluにて配信予定だ。ぜひチェックしよう。

■HANA デビューメンバープロフィール

・CHIKA 2004.8.31

・NAOKO 2005.8.23

・JISOO 2000.9.8

・YURI 2006.8.24

・MOMOKA 2004.4.27

・KOHARU 2005.10.9

・MAHINA 2009.3.25

■『No No Girls THE FINAL』セットリスト

1.ちゃんみな「NG」

2.ちゃんみな「美人」

3.EDEL「キューティーハニー」(3次審査)

4.Black Panther「BLACK DIAMOND」(3次審査)

5.BURNIC-GIRLS「Heaven’s Drive」(3次審査)

6.まるでざっそう「本能」(3次審査)

7.Chapter「君が好き」(3次審査)

8.Fantastic Girls「プレイバック Part2」(3次審査)

9.C Team「不撓」(4次審査)

A Team「Mosquitone」(4次審査)

B Team「Princess」(4次審査)

10.F Team「B」(4次審査)

G Team「You are the One」(4次審査)

11.E Team「1,2,3」(4次審査)

D Team「GET OUT」(4次審査)

12.KINISHY「Tiger」(5次審査)

13.KINISHY「NG」(5次審査)

14.Showy.「Tiger」(5次審査)

15.Showy.「NG」(5次審査)

16.B Team「Drop」

17.A Team「Drop」

18.MOMOKA「PAIN IS BEAUTY」

19.MAHINA「花火」

20.KOKONA「To HATERS」

21.CHIKA「美人」

22.FUMINO「In The Flames」

23.KOKO「ダリア」

24.KOHARU「ディスタンス」

25.NAOKO「^_^」

26.JISOO「I’m Not OK」

27.YURI「ハレンチ」

28.(sic)boy GUEST LIVE

29.MyM GUEST LIVE

30.倖田來未 GUEST LIVE

31.ちゃんみな「Good」

32.ちゃんみな / No No Girls「SAD SONG」

33.ちゃんみな / No No Girls「NG」

イベント情報

『HANA デビュー直前イベント』

03/23(日)大阪・グランキューブ大阪 メインホール

03/31(月)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

