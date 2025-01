【ライブレポート】倖田來未『No No Girls』の最終審査「No No Girls THE FINAL」にスペシャルゲスト出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■倖田來未がMCで「最後は一生懸命自分の人生を歩んでいただきたい」と未来のスターたちに熱い応援のメッセージ

倖田來未が、1月11日にKアリーナ横浜で開催された『No No Girls』のファイナルオーディション「No No Girls THE FINAL」にスペシャルゲスト出演した。

『No No Girls』はアーティスト兼プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催中のガールズグループオーディション。

本イベントは、2024年11月6日に放送された『No No Girls Night』にてSKY-HIより発表された最終審査イベントにファイナリストだけでなく3次審査まで進んだ候補者30人全員が出演。

今回候補生のファイナリストを決めるオーディション最終審査楽曲が、倖田來未の「キューティーハニー」だったという経緯もありスペシャルゲストとして倖田來未が登場した。

登場するやいなや、観客たちからの大きな声援とともに、”自分の為の人生”「Bow Wow」や、”自分信じ行くべき場所”「Ultraviolet」といった立ち上がる人へ向けて背中を押すワードが盛り込まれた楽曲を披露し、会場を一気に盛り上げた。

『No No Girls』のファイナルステージという特別な場で、MCの途中では「最後は一生懸命自分の人生を歩んでいただきたい」と未来のスターたち、来場していたファンたちに熱い応援のメッセージを送り、“人がどう思うかではなく 自分がどう生きたか” という熱い想いが込められた「WALK OF MY LIFE」を届けた。

その他代表曲「キューティーハニー」や「BE MY BABY」、「め組のひと」、そしてライブで今や盛り上げの定番曲となっている「Vroom」などMC含む計7曲を熱唱。圧巻のパフォーマンスとともに観客全体が大合唱を繰り広げ、オーディション参加者と観客を魅了し、Kアリーナは熱狂の渦に包まれた。

配信情報

『No No Girls THE FINAL 完全版』

01/26(日)18:00開演 ※疑似生配信

※見逃し配信:疑似生配信後、準備出来次第~02/09(日)23:59まで

※疑似生配信視聴の際は、巻き戻しや一時停止は不可

出演:SKY-HI/ちゃんみな/No No Girls

Special Guest:倖田來未/(sic)boy

MC:MyM

倖田來未 OFFIICAL SITE

https://rhythmzone.net/koda/

Hulu 公式サイト

https://www.hulu.jp

『No No Girls』番組サイト

https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/