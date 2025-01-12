最優秀選手は駿台学園のエース川野琢磨！ 春高バレーの個人賞が発表【春高バレー男子2025】
第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が1月5日（日）から12日（日）にかけて東京体育館で行われ、男子は駿台学園（東京）が優勝。今大会の個人賞も発表された。
最優秀選手賞には優勝した駿台学園のエース川野琢磨が選ばれ、ベストリベロにも駿台学園の主将を務めた谷本悦司が選ばれた。
また、勝利監督賞には駿台学園の梅川大介監督が選出され、ベスト応援賞には共栄学園（東京）、慶應義塾（神奈川）、米沢中央（山形）が輝いている。
そして、優秀選手賞には最優秀選手賞に選ばれた川野のほか、駿台学園のセッター三宅綜大、準優勝の東福岡のエース松下晃大と照屋舜、3位の市立尼崎からハントラクル星夏、東亜学園から和田太一が選ばれている。
今大会の個人賞は以下の通り。
▼最優秀選手賞
川野琢磨 (駿台学園)
▼優秀選手賞
川野琢磨(駿台学園)
三宅綜大(駿台学園)
松下晃大 (東福岡)
照屋舜 (東福岡)
ハントラクル星夏 (市立尼崎)
和田太一(東亜学園)
▼ベストリベロ賞
谷本悦司(駿台学園)
▼勝利監督賞
梅川大介監督(駿台学園)
▼ベスト応援賞
共栄学園（東京）※女子
慶應義塾（神奈川）
米沢中央（山形）※女子