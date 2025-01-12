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TEL¡§03-6700-0210¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 11¡Á21»þ¡Ë
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Lunch 12¡Á15»þ¡Ê14»þLO¡Ë
Dinner¡¡17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ê20»þ30Ê¬LO¡Ë
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