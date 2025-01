MYプロフィール帳ボードも! イベントのみどころ

会場イメージ

イベントでは、「大好きは、いちばんのほめ言葉」と題して、<バレンタインの時期も、自分や身の回りの大切な人にご褒美をあげよう!>をテーマにした企画が用意されています。「ほめペコパット展示」や「Smile Switchメッセージパネル」、「『大好きは、いちばんのほめ言葉』Smile Switch大型パネル」など、さまざまな展示がみどころです。

MYプロフィール帳ボード&用紙イメージ

会場には、懐かしの「MYプロフィール帳ボード」も登場! 子どものころに流行った「プロフィール帳」に見立てた用紙に自分のプロフィールを記入して、ボードに貼りつけることができます。飾られたプロフィールから、共通の趣味をもつ友達が見つかるかも?! みんなのプロフィール帳を見ながら、子どものころを思い出してわいわい盛り上がれるスポットです。

「ペコちゃんケータイ風フレームキーホルダー」(全5種)各880円

イベントのタイトルでもある不二家のキャラクター「ペコちゃん」にちなんだグッズも多数販売されています。

本イベント限定の「ペコちゃんケータイ風フレームキーホルダー」は、平成に流行した携帯電話の形をイメージしたケータイ風のキーホルダー。全5種のなかから、好きなカラーを選ぶことができます。お気に入りの写真やシールを入れて、自分専用の待ち受け画像を設定できますよ。“推し”の写真やイラストを入れて持ち歩くのもいいかも♪

「ペコちゃんシークレットダイカットアクリルカラビナキーホルダー」(ランダム全12種(内シークレット1種))770円

ここからは本イベント先行発売のアイテムもご紹介。「ペコちゃんシークレットダイカットアクリルカラビナキーホルダー」は、ダイカットで透け感がかわいい、カラフルなミルキー柄のアクリルカラビナです。バッグやトートの持ち手に付けて持ち運ぶこともできます。全12種のカラーがありランダムで当たります。シークレットも1種入っているのでどの色が当たるかお楽しみに!

「ペコちゃんシークレットハートキャンディキーホルダー」(ランダム全12種(内シークレット1種))880円

カラフルでかわいらしい、バレンタインにぴったりなハート形の棒付きキャンディのような見た目のキーホルダー「ペコちゃんシークレットハートキャンディキーホルダー」。ボールチェーン付きで好きなところに付けられます。こちらも全12種ランダムで、シークレット1種入り!

※1人12点まで

「ペコちゃんレトロエコバッグ」(ランダム全5種)715円

「ペコちゃんレトロエコバッグ」は、レトロかわいいデザインのエコバッグ。ちょっとしたお買物に便利なサイズ感で、バッグをまとめられるゴムバンド付きです。全5種ランダムのデザインで、どれが出るかはお楽しみ!

(写真左から)「ご褒美ミルキープリン」「ご褒美苺ミルキープリン」

不二家といえば人気の「ミルキー」。バレンタイン期間限定の“ご褒美ほめ曜日スイーツ”として販売されるのは、「ご褒美ミルキープリン」と「ご褒美苺ミルキープリン」各540円です。

「ご褒美ミルキープリン」は、ミルキーシャンテリーを重ね、上面に金粉と雪の結晶チョコを飾った真っ白なミルキープリン。「ご褒美苺ミルキープリン」は、ストロベリーシャンテリーを重ね、銀粉とSmile Switchチョコを飾ったイチゴのミルキープリンです。プリンの上には「ほめ曜日」フラッグも飾られています。きらきらと輝くかわいらしいデザインのスイーツを自分へのご褒美に買ってみてはいかがでしょうか。

限定オリジナルショッパー(表&裏)

なお、会場では税込2000円以上お買い上げの方に「Smile Switch Festa」オリジナルデザインのショッパーもプレゼント! 180円で販売もされています。2000円に達しなくても欲しい!という方も、ぜひチェックしてみてくださいね。

※数量限定のため、なくなり次第終了

スタンプラリーでオリジナルトートをもらおう

スタンプ台紙イメージ

「ペコちゃんバレンタイン in 銀座三越」の開催を記念して、銀座の不二家店舗を巡るスタンプラリーも開催されます。スタンプ台紙はパスポートになっていて、グッズや不二家のお菓子がもらえるお得なクーポンも付いてます。ぜひ銀座の街を周遊しながら楽しんでみては。

「〔非売品〕オリジナルカラートートバッグ(スマイルマーク)」(全5種)

サイズ:約縦300弌濂280弌∈犲繊Д櫂螢┘好謄

対象店舗でスタンプを集めた方には、非売品の「オリジナルカラートートバッグ(スマイルマーク)」(全5種)がプレゼントされます!

プレゼント獲得に必要なスタンプは3個(配布時の会場分は押印済)。以下の各店舗にて税込700円以上お買い上げでスタンプを押印してもらえます。

屮撻海舛磴鵐丱譽鵐織ぅ in 銀座三越」イベント会場

◆崟祥硫杙卻 不二家 銀座三越店」

「不二家数寄屋橋店」、「Peko chan House ペコちゃんのおうち(数寄屋橋店)」、「不二家レストラン数寄屋橋店」のうちいずれか1店舗

※スタンプ台紙となるパスポートは、スタンプ押印対象の上記5店舗いずれかにて、税込700円以上お買い上げでお渡しします。(イベント会場は、イベント期間中のみ配布)

※景品の色はお選びいただけますが、在庫状況によってお選びいただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。

※景品交換は「ペコちゃんバレンタイン in 銀座三越」イベント会場のほか、スタンプ押印対象の4店舗いずれでも可能です。

■ペコちゃんスイーツスタンプラリー

スタンプ押印・景品引き換え期間:2025年1月15日(水)〜3月31日(月)まで※「ペコちゃんバレンタイン in 銀座三越」は2月14日(金)まで(最終日は18時まで)

バレンタインシーズンのお出かけ先として、不二家のバレンタインイベントを候補に入れてみてはいかがでしょうか。自分や大切な人へのご褒美にピッタリの企画も盛りだくさんです♪

◼︎「ペコちゃんバレンタイン in 銀座三越」開催概要

住所:東京都中央区銀座4-6-16

会場:銀座三越本館7F銀座シャンデリアスカイ

開催期間:2025年1月15日(水)〜2月14日(金)

開催時間:10〜20時(銀座三越に準ずる)※最終日は〜18時

※諸般の事情により、予告なく営業時間、イベントを変更、中止させていただく場合がございます。最新情報は銀座三越公式サイトよりご確認ください。

※混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

text:小野穂乃佳



