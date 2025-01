◆「No No Girls」3次審査進出の30人集結

【モデルプレス=2025/01/12】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がちゃんみなをプロデューサーに迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。その最終審査となる「No No Girls THE FINAL」が11日、Kアリーナ横浜にて開催され、3次審査に進出した30人が再集結した。最終審査にて、デビューメンバーがKOHARU(コハル)、JISOO(ジス)、CHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、MAHINA(マヒナ)、MOMOKA(モモカ)、YURI(ユリ)の7人に決定し、グループ名は「HANA」と名付けられた。

発表を終えたちゃんみなが「誰の夢も終わってません!信じてください!」と訴えかけ始まった「Good」のパフォーマンスでは「私は夢を追いかける人の背中を絶対最後まで押すつもりです!皆私の背中に乗ってくださいね!」と力強い背中を見せた。続いて「私が仲間と離れるのがすごく辛くてどうしようもなかったけど、ここまでの時間はずっとずっと消えない。そう思ってあがいてどうにか音楽にしようと思って作った曲を歌います」とアルバム「Never Grow Up」(2019)の初回限定盤だけに収録されていた「SAD SONG」(現在はサブスクリプションサービスで配信中)を特別に披露した。楽曲が始まるとNAOKO、KOHARU、MAHINA、KOKO(ココ)、CHIKA、YURI、KOKONA(ココナ)、JISOO、MOMOKA、FUMINO(フミノ)の順にファイナリストたちが登場し、ちゃんみなの思いを歌い繋ぐ。KOKOやMOMOKAはちゃんみなとハグしたり、KOKONAはちゃんみなとずっと手を繋ぎながら向き合う場面があったりと、それぞれが絆を確かめ合っているようだった。「何度も言いますが誰の夢も終わってません。本当の本当の最後の曲をお送りします」とオーディションのテーマ曲「NG」でフィナーレへ。3次審査まで進んだ30人の候補者がステージに集結し、1人ひとりちゃんみなの隣で歌いこなす姿は力強く、またちゃんみなも「ここにいる全ての人の夢は叶う」と心の底から叫んでいるように見えた。(modelpress編集部)CHIKA(チカ)NAOKO(ナオコ)JISOO(ジス)YURI(ユリ)MOMOKA(モモカ)KOHARU(コハル)MAHINA(マヒナ)【Not Sponsored 記事】