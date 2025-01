【モデルプレス=2025/01/12】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がちゃんみなをプロデューサーに迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」の最終審査「No No Girls THE FINAL」が11日、Kアリーナ横浜にて開催された。ここでは、FUMINO(フミノ)のソロ審査、そして結果発表前に送られたちゃんみなからの講評をまとめる。

◆FUMINOが初めて見せた涙

◆「No No Girls」7人がデビュー決定

◆ソロ審査楽曲一覧

それぞれちゃんみなの楽曲を使用したソロ審査にて、FUMINOは「In The Flames」を披露。シルバーのドレスに身を包み、ピアノの前に座った彼女は、優しい音色の弾き語りと繊細な歌声で1つひとつ丁寧に紡いだ。ドラムの音を合図にコンテンポラリーダンスを踊る姿は泣き出しそうになりながらもそれでも前を向くという力強さに満ち溢れていた。最後には、原曲にはないオリジナルの歌詞も。SNS上で弾き語りをアップしていた彼女はアンチが広まり学校で孤独を感じていた経験を「他人の意見が作った私が私を拒む What is the Truth?」「なってあげる大人に 気をつけてね言葉に 耐えてみせる重さに」といった歌詞に込める。パフォーマンス後にこの楽曲への思いを聞かれると、涙で声を詰まらせながら「この曲は、私が今まで隠してきた弱い部分の自分を全部出そうと思って歌った曲なので、怖さもあったんですけど出し切れたかなと思います」と伝え、その魂が鳴り響いたステージに会場から温かな歓声が沸き起こった。続けてFUMINOは「私は強がりなので、悲しいとか辛かったとか隠して生きてきたんですけど、それを今皆さんの前で急に出すのは怖さがとてもあって、でも多分同じく隠して塵積って壊れてしまう方もたくさんいるので、そういう方たちのためにこの曲を歌えたのがとっても嬉しいです」と同じ思いを抱えている人に届いたことを実感。ちゃんみなも「インタビューで泣いたのを見て、すごくホッとしたし本当によく頑張ったと思います。あなたより成長した人はきっといなかったです」と称えていた。<ちゃんみな講評>FUMINOはずっと歌い方のことで私含め(ボイストレーナーの)りょんりょん先生だったりとか指導者の皆さんにたくさん指導受けてきたと思うけど、やっぱりずっと最後まで泣かなかったのがFUMINOでした。でもさっき(ソロ審査後の)インタビューで泣いたのを見て、すごくホッとしたし本当によく頑張ったと思います。あなたより成長した人はきっといなかったです。こんなに成長すると本当に思わなかったです。素晴らしい、素晴らしいステージでした。ありがとうございます。最終審査にて、デビューメンバーがKOHARU(コハル)、JISOO(ジス)、CHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、MAHINA(マヒナ)、MOMOKA(モモカ)、YURI(ユリ)の7人に決定し、グループ名は「HANA」と名付けられた。「HANA」はB-RAVE(BMSG傘下の新マネジメント組織)に所属し、最終審査の課題曲「Drop」でプレデビュー。今春にはソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューを果たす。(modelpress編集部)KOKO「ダリア」KOKONA「TO HATERS」KOHARU「ディスタンス」JISOO「I’m Not OK」CHIKA「美人」NAOKO「^_^」FUMINO「In The Flames」MAHINA「花火」MOMOKA「PAIN IS BEAUTY」YURI「ハレンチ」【Not Sponsored 記事】