SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えたオーディション番組『No No Girls』の最終審査がきょう12日、「BMSG」公式YouTubeチャンネルで配信され、デビューメンバーが発表された。ちゃんみなは、今回はデビューがかなわなかった候補者3人にエールを送った。デビューメンバーはちゃんみなから1人ずつ発表された。7人が発表されたのち、MCが「KOKONAさん、FUMINOさん、KOKOさんは残念な結果になりました」と切り出すと、ちゃんみなは「残念ではありません」とし、「私は、信じているからこそ、この決断をしました。彼女たちにとって何が一番幸せなのかを一番の判断基準にしました。みんな、私のことは超せていたと思います。心から思います」と評価。「あとで3人にはフィードバックをしますが、一番分かっていると思います。私がなんでこの決断をしたのか。分かってくれると思います」と伝えた。

また、メンバー発表前に「ひとつのきっかけや出会いで人生って劇的に変わるというお話をさせていただいたと思うんですが、あなたたちと出会える人生であったことがうれしいですし、出会えたことが心から誇りです」と語っていたSKY-HIは「新しいスタートをより良い形にするために、応援もサポートもたくさんしたいと思っております。まずは何より、ここまですてきなパフォーマンス、すてきな時間、すてきな人生、すてきな声をありがとうございました」と賛辞を送った。『No No Girls』は、SKY-HIが代表をつとめる「BMSG」のスローガン”才能を殺さないために”に共鳴した形で、ラッパー/アーティストのちゃんみながプロデューサーに抜てき。「No Fake(=本物であれ)」「No Laze(=誰よりも一生懸命であれ)」「No Hate(=自分に中指を立てるな)」を掲げ、募集時には「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」と応募者を募り、7000人を超える応募者が参加した。11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催され、12日に「BMSG」公式YouTubeで配信された最終審査『No No Girls THE FINAL』では、デビューメンバーが決定。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAが「HANA」として今春、BMSGと初タッグとなるソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューする。