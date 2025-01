【モデルプレス=2025/01/12】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がちゃんみなをプロデューサーに迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。その最終審査となる「No No Girls THE FINAL」が11日、Kアリーナ横浜にて開催され、ちゃんみなが惜しくも同オーディションでのデビューが叶わなかったメンバーについて言及した。

◆ちゃんみな「No No Girls」デビュー届かなかった3人に言及

◆デビューメンバー一覧(※発表順)

デビューメンバーがKOHARU(コハル)、JISOO(ジス)、CHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、MAHINA(マヒナ)、MOMOKA(モモカ)、YURI(ユリ)の7人に決定し、KOKO(ココ)、KOKONA(ココナ)、FUMINO(フミノ)の3人は惜しくもデビューには届かなかった。しかし、ちゃんみなは「残念ではありません。私は信じているからこその決断をしました」と断言。ちゃんみなの楽曲を使用したソロ審査の前には「私を超せるかどうか」を判断基準にしていたというが「何が1番幸せなのか、彼女たちにとって。それを1番の判断基準にしました。皆私のことは超せていたと思います。それは心から思います」と彼女たちのパフォーマンスを讃えていた。さらに「あとで3人にはちゃんとしたフィードバックをするけども、1番分かっていると思います。私がなんでこの決断をしたのか、分かってくれるとそう信じています。でも本当に本当に最後までありがとうございました」と呼びかけたちゃんみな。SKY-HIも「本当に出会えたことを誇りに思っています」と3人に感謝し「新しいスタートをより良い形で切るきっかけにするために、応援もサポートもたくさんしたいと思っていますし、まずは『No No Girls』に応募してくださってというよりは『No No Girls』の一員として、ここまで素敵なパフォーマンス、素敵な時間、素敵な人生、素敵な声を見させていただいてありがとうございました」と力強く伝えた。(modelpress編集部)CHIKA(チカ)NAOKO(ナオコ)JISOO(ジス)YURI(ユリ)MOMOKA(モモカ)KOHARU(コハル)MAHINA(マヒナ)【Not Sponsored 記事】