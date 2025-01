◆「No No Girls」7人がデビュー決定

【モデルプレス=2025/01/12】SKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELが所属するマネジメント/レーベル「BMSG」がプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。その最終審査となる「No No Girls THE FINAL」が11日、Kアリーナ横浜にて開催され、デビューメンバーが7人に決定した。デビューメンバーは、KOHARU(コハル)、JISOO(ジス)、CHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、MAHINA(マヒナ)、MOMOKA(モモカ)、YURI(ユリ)の7人で、グループ名は「HANA(ハナ)」。ちゃんみなは「頑張って頑張って。頑張って咲いた皆なので「HANA」という名前を付けました。皆にとってもふさわしいと思います。絶対に終わりません。枯れない花を私も一緒に作ってみせます」、SKY-HIは「これ以上ないのではないでしょうか。彼女たちそのものだし、ちゃんみなそのものだし、我々含めてあなたがた含めて我々そのものだと思います。大きい花、皆で咲かせましょう!」とそれぞれ意気込んだ。

◆「No No Girls」グループ審査・ソロ審査で決定

◆「No No Girls」デビューメンバーが語った喜びと覚悟

◆デビューメンバープロフィール・コメント(発表順)

◆「No No Girls THE FINAL」セットリスト

「HANA」はB-RAVE(BMSG傘下の新マネジメント組織)に所属し、最終審査の課題曲「Drop」でプレデビュー。今春にはソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューを果たす。さらに、3月23日に大阪・グランキューブ大阪 メインホール、3月31日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて、デビュー直前イベントの開催が決定している。最終審査には、KOKO(ココ)、KOKONA(ココナ)、KOHARU、JISOO(ジス)、CHIKA、NAOKO、FUMINO(フミノ)、MAHINA、MOMOKA、YURIが進出し、5人ずつ2チームに分かれたグループ審査と、10人それぞれのソロ審査で結果が決定。総動員数は2万人に及び、チケットは一般販売開始から3分で即完するなどプレミアなステージとなった。赤と黒を基調とした攻撃力を感じさせる衣装で登場したグループ審査では、KOKONA・CHIKA・NAOKO・FUMINO・MOMOKAのBチーム、KOKO・KOHARU・JISOO・MAHINA・YURIのAチームの順にパフォーマンスを行い、難易度の高い「Drop」のラップとダンスを見事に体現。ちゃんみなは「『どんどん悩ませやがって』と思っています。本当に実は難しい楽曲なので、作った時から『いや、できないだろ』と思ってたんですけれども、本当に素晴らしくて頭が痛いです」と悩ませるほどだった。デビューが決まり前に出た7人だけをステージに残す形でスクリーンが降りると、7人はコメントを求められた。MOMOKAは「自分の中で止まっていた時計の針がやっと動き出すことができたかなと思っています」とデビューに喜び。CHIKAは「私の音楽に対する思いがどんどん大きくなってこんな素敵な場所に出会えたことは『人生って全部自分のためにあるんだな』って思えたし、これからは誰かのために私が人生をかけて伝えていかなきゃいけないと思う」と覚悟を語っていた。JISOOは「昔から『頑張れば何でもできる』と信じていたんですけど、音楽を始めてからは『頑張ってもできないこともあるんだ』と思っちゃいました。でも、今見たら多分時間と努力がもうちょっと必要だったかもしれないです」と過去の苦悩とそれを乗り越えたからこその考えを告白。YURIも「私の今までやってきたことが嘘じゃなかったんだなって信じることができました」と自分の努力を認めていた。以下、デビューメンバーコメント全文。<CHIKA>生年月日:2004年8月31日出身地:福岡MBTI:INTPまずはちゃんみなさん、SKY-HIさん、携わってくださったスタッフの方々、そして今日来てくれた方、来れなかった方々も、応援してくれた方々、本当に本当にありがとうございます。今まで私に「No」と言ってくれた人たち、私の音楽に対する思いがどんどん大きくなってこんな素敵な場所に出会えたことは「人生って全部自分のためにあるんだな」って思えたし、これからは誰かのために私が人生をかけて伝えていかなきゃいけないと思うので、皆さん今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。<NAOKO>生年月日:2005年8月23日出身地:大阪MBTI:INFJ本当にありがとうございます。また1つ新しい夢ができて、もっともっとたくさんの人を幸せにできるアーティストになります。今日は本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。<JISOO>生年月日:2000年9月8日出身地:韓国・仁川(インチョン)MBTI:ENFJまずはありがとうございます。私は音楽を始める前に、昔から「頑張れば何でもできる」と信じていたんですけど、音楽を始めてからは「頑張ってもできないこともあるんだ」と思っちゃいました。思ってしまいました。でも、今見たら多分時間と努力がもうちょっと必要だったかもしれないです。今日こうやってたくさんの方々から作ってもらった機会、チャンスを大事にしながらこれからも頑張ります。これからもよろしくお願いします。<YURI>生年月日:2006年8月24日出身地:東京MBTI:ESTJまずは本当にありがとうございます。私の今までやってきたことが嘘じゃなかったんだなって信じることができましたし、皆さんに伝えることができたんだなと思うとすごく嬉しく思います。自分の弱さを出せるような仲間にも出会えて、本当に良い時間を過ごさせていただきました。これからも努力を続けてたくさん伝えていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。<MOMOKA>生年月日:2004年4月27日出身地:東京MBTI:ENFP自分の中で止まっていた時計の針がやっと動き出すことができたかなと思っています。今まで自分が自分に甘えていた部分とか、人に優しくしようとするあまり自分にも優しくしすぎてしまった部分がたくさんあったと思っていて、そのことをちゃんと面と向かって教えてくださったのが、ちゃんみなさんでした。自分の至らないところなど、ちゃんと面と向かって自分と向き合えたこのオーディションの期間は、自分にとって人生でとても大切な1年だったと思います。その私の人生に関わってくださった番組を見てくださった皆様をはじめ、家族の皆、スタッフの皆さん本当にありがとうございます。私はここからまた大きな一歩を歩み出して、絶対に観てくださっている皆の人生を変えられるようなアーティストになろうと思います。絶対にそういうアーティストになります。よろしくお願いします。<KOHARU>生年月日:2005年10月9日出身地:埼玉MBTI:ENFPまずは本当にありがとうございます。このオーディションに出会って、このオーディションに応募して皆さんと出会って自分の人生の中で1番濃い時を過ごしたのが、この期間だったんじゃないかなと思います。それとともに自分も人としてアーティストとして大きく成長できたと思うし、自分を愛すことができ始めているので、まだまだやることはたくさんあるし、もっと私はすごい人になるので、まだまだ見届けていただければ幸いです。それで、いずれは皆さんの本当の意味で生きる理由になれたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。<MAHINA>生年月日:2009年3月25日出身地:東京MBTI:INFJまずは本当にありがとうございます。また夢と希望をいただけたことがすごく嬉しく思います。まだまだ実感が全然湧きませんが、今日見ているこの景色、幸せな景色を今日見れて本当に嬉しく思います。これから先私もまだまだまだまだ努力することがたくさんあるので、そこは努力を止めずにこれからも進んでいきたいと思います。そして皆さんの笑顔のきっかけになれるアーティストになりたいです。これからもよろしくお願いいたします。(modelpress編集部)M1 ちゃんみな「NG」M2 ちゃんみな「美人」M3 EDEL「キューティーハニー」(3次審査)M4 Black Panther「BLACK DIAMOND」(3次審査)M5 BURNIC-GIRLS「Heaven’s Drive」(3次審査)M6 まるでざっそう「本能」(3次審査)M7 Chapter「君が好き」(3次審査)M8 Fantastic Girls「プレイバック Part2」(3次審査)M9 C Team「不撓」(4次審査)・A Team「Mosquitone」(4次審査)・B Team「Princess」(4次審査)M10 F Team「B」(4次審査)・G Team「You are the One」(4次審査)M11 E Team「1,2,3」(4次審査)・D Team「GET OUT」(4次審査)M12 KINISHY「Tiger」(5次審査)M13 KINISHY「NG」(5次審査)M14 Showy.「Tiger」(5次審査)M15 Showy.「NG」(5次審査)<最終審査>M16 B Team「Drop」M17 A Team「Drop」M18 MOMOKA「PAIN IS BEAUTY」M19 MAHINA「花火」M20 KOKONA「To HATERS」M21 CHIKA「美人」M22 FUMINO「In The Flames」M23 KOKO「ダリア」M24 KOHARU「ディスタンス」M25 NAOKO「^_^」M26 JISOO「I’m Not OK」M27 YURI「ハレンチ」M28 (sic)boy GUEST LIVEM29 MyM GUEST LIVEM30 倖田來未 GUEST LIVEM31 ちゃんみな「Good」M32 ちゃんみな/No No Girls「SAD SONG」M33 ちゃんみな/No No Girls「NG」【Not Sponsored 記事】